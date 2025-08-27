Jaca se entregará de nuevo al arte de las viñetas con el Imagina Cómic Fest

Jaca se entregará de nuevo al arte de las viñetas con la segunda edición del Imagina Cómic Fest. Tras la buena acogida del año pasado, el festival volverá los próximos 6 y 7 de septiembre al paseo de la Constitución de la capital jacetana, que se llenará de talleres de ilustración, cuentacuentos, conciertos y un espacio de casetas con editoriales, asociaciones y librerías especializadas.

El Imagina Cómic Fest, diseñado especialmente para niños y jóvenes, fue la nueva apuesta del equipo de gobierno del consistorio jaqués en el ámbito del noveno arte después de que decidiera retirar su apoyo económico al Salón Hispano Francés de Cómic, que ya llevaba cinco años consolidado en Jaca.

La concejal delegada de Educación y Juventud, Marta Moreno, ha destacado este miércoles en la presentación del festival que en esta edición se han programado más de 20 actividades. "Se trata de una apuesta por fomentar la creatividad, con propuestas dirigidas al público infantil, juvenil y familiar. Es un espacio de encuentro intergeneracional en el que conviven el cómic, la música y la imaginación, y en el que los jóvenes tienen un papel protagonista participando activamente, creando, dibujando o contando historias", ha explicado Moreno.

Entre las actividades más destacadas figuran un escape room familiar (Ataque alienígena), un concierto-karaoke en el que cualquiera podrá subirse al escenario y cantar acompañado por una banda de rock, además de cuentacuentos, títeres o talleres de ilustración para dibujar a la mascota del festival. La jornada del sábado se cerrará con el concierto rock de la joven banda Sevendays, que actuará en el escenario del quiosco.

Inscripciones

El festival también ha preparado actividades paralelas. Así, se celebrará la exposición 'Ramiro de Aragón. Hijo, hermano y padre de reyes', del dibujante Carlos Xcar Malavida, que podrá visitarse del 1 al 7 de septiembre en la sala de exposiciones del Palacio de Congresos. Además, en colaboración con el Palacio de Congresos, se proyectará la película 'Pitufos' (2025), los días 4 y 5 de septiembre a las 18.30 horas.

El cartel del festival ha sido diseñado por Israel Gómez (Editorial Hola monstruo), y el evento cuenta con la colaboración del equipo de voluntarios de Valentia Martillué. Todas las actividades son gratuitas, excepto la proyección de la película 'Pitufos' en el Palacio de Congresos. La inscripción a las actividades podrá realizarse a través de las redes sociales del área de juventud en Instagram y Facebook.