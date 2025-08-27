Propuestas del Rock & Blues para septiembre: Hannah Aldridge, C.O.F.F.I.N, Lorettas, The Handsome Jack o Desert Vipers

Tras un verano protagonizado por el ciclo 'Carretera y Manta', el Rock & Blues se prepara para una vuelta al cole potente, cargada de propuestas musicales de alta calidad que van del pop al rock, pasando por el jazz, blues y los grupos tributos a diferentes bandas de culto. Como suele ser habitual, el cartel de este mes combina conciertos de entrada gratuita con otros de pago, cuyas entradas ya se pueden adquirir a través de la página web de la sala.

Antes de comenzar septiembre, hay dos citas en agosto pertenecientes al ciclo 'Carretera y Manta': este sábado 30 actuará Sergi Estella, artista que se presenta como 'one man band' y crea instrumentos únicos a partir de objetos cotidianos. Al día siguiente, el domingo 31, Rosalie Cunningham regresa a Zaragoza tras el éxito de su primera gira española. La artista británica combina psicodelia, pop y prog-rock en su nuevo álbum 'To Shoot Another Day', con influencias de Queen, The Beatles o David Bowie. Una voz insólita y en estado de gracia para cerrar el verano con fuerza.

Música para todos los gustos

El miércoles 3 de septiembre, se celebrará una edición más de Noche de Flamenco en el Rock & Blues, en esta ocasión protagonizada por la cantaora Isabel Torres. Torres es una cantaora de raíz que domina los cantes puros. Estará acompañada de David Giménez 'Maikel' a la percusión y Rubén Jiménez a la guitarra. Ofrecerá un espectáculo muy variado donde hará cantes más jondos y sentidos, sin olvidar los palos más festeros, así como versiones conocidas de rumbas o baladas.

El jueves 4, Hannah Aldridge llegará a la sala para celebrar el décimo aniversario de su aclamado álbum debut 'Razorwire'. Aldridge regresa con su banda, revitalizando las canciones que marcaron sus inicios hace una década.En 2023 amplió su visión con 'Dream of America', un álbum cinematográfico que explora los márgenes de la sociedad y consolida su mezcla única entre música americana e influencias crudas y electrónicas.

El viernes 5 de septiembre será el turno del compositor, cantante, productor y actor Carlton Jumel Smith. En esta ocasión se presenta con un formato único e íntimo junto a músicos curtidos durante años en escenarios de medio mundo.

El sábado 6 a las 12.30 horas, se subirá al escenario Tozolón Blues band, un grupo formado a finales de 2019 por músicos de La Almunia de Doña Godina, que han participado en diferentes proyectos musicales de la Comarca de Valdejalón. Tiene sus raíces en el blues de Chicago y el rock de los años 70, con letras desenfadadas en castellano con continuas referencias a la tierra.

Ese mismo día, pero a las 21h, llegará a la sala Lobos Negros, un grupo nacido de la estepa castellana que lleva más de treinta años aullando por todo el planeta con quince discos a sus espaldas. Fueron uno de los grupos españoles más destacados del revival rockabilly a finales de los ochenta.

La siguiente cita será el miércoles 10 de septiembre, cuando se suba al escenario del Rock & Blues C.O.F.F.I.N, banda de boogie rock australiano que combina ritmos potentes, guitarras eléctricas y letras de activismo político.

El jueves 11 llegan Les Blondes, una 'big band' de dos. Rock retroiluminado, denso e intenso, bajo la batuta de Gomichín, que también lleva el peso de la voz, la guitarra y sus 16 pedales; escoltado por Charly a la batería y a los coros.

El grupo Jolly Joker estará en Zaragoza / Rock&Blues

El viernes 12, los protagonistas de la noche serán Jolly Joker, una banda creada en 2009 cuyos miembros, desde el principio, tuvieron claro que querían liderar el glam, sleazy y hard rock en España y Reino Unido.

La programación de ese fin de semana continúa el sábado 13 con el concierto de Desert Vipers, una banda valenciana de hard rock con influencias evidentes de la psicodelia, el blues-rock y la música americana. En marzo de 2025 publicarán su tercer epé 'A Day Late and a Dollar Short', adelantando el single 'The Wait'.

El domingo 14, tendrá lugar Jazz & Jam: el sonido único, la originalidad y la integridad artística de Gianni Gagliardi le han permitido actuar en todo el mundo en escenarios extremadamente diversos, desde el jazz hasta el flamenco, con figuras como Al Foster, Kurt Rosenwinkel, Jeff Ballard, Lionel Loueke, Gilad Hekselman o Jorge Rossy. Gagliardi Es el fundador de BCN Jazz Collective, un sello discográfico y plataforma para que jóvenes compositores publiquen sus obras originales.

El miércoles 17 se celebrará una edición más de La Noche del Hawaiano y el jueves 18 llegarán a la sala Thee Nameshakes que, desde su nacimiento hace poco más de dos años, ya va dejando huella en la escena musical gracias a su fusión de 'Rhythm & Blues', rock y punk.

El viernes 19, los amantes de Los Héroes del Silencio podrán disfrutar de los mejores temas de la banda zaragozana gracias a Bendecida, grupo tributo que recrean con fidelidad el sonido y la puesta en escena de la banda original. Otro tributo, la noche del sábado 20, estará protagonizada por la música de The Beatles gracias a la actuación de Nowhere Beat, un grupo de Zaragoza dedicado a las canciones de los cuatro de Liverpool desde 2014.

El domingo 21 tocará Hivemind, grupo creado por Rasmus y Anders, mezcla jazz con rock, hip-hop, música latina y fusión, colaborando con músicos locales e internacionales.

El miércoles 24, será el turno de Cretino & The Cretiners. Luis Cebrián, alias Cretino, músico y showman zaragozano, presenta su nuevo espectáculo ‘La misma mierda de siempre’.

El jueves 25, tocarán Corazones Eléctricos. Proyecto de Pau Monteagudo, completado por Pete Sala y Quique Cuquerella. Corazones Eléctricos son dinamita bañada en miel, música para hoy y mañana.

La banda grunge Lorettas estará este septiembre en Zaragoza / Rock&Blues

El viernes 26 llegan Poetas D’calle, un grupo de música de género flamenco fusión de la ciudad de Zaragoza.

El sábado 27 estará protagonizado por el rock y grunge de Lorettas o, como les gusta definirlo: combinación de estilos eufóricos. El grupo está formado por Paola Rodrigálvarez, Giancarla Tecu, Patricia Valls y María Guerrero.

Finalmente, la última actuación del mes será de los neuyorquinos The Handsome Jack el domingo 28, una poderosa fusión de boogie soul y rock sureño.