La segunda edición de 'Organalia Mundi' propone dos días intensos en torno al órgano histórico de Ainzón

La Asociación Amigos del Órgano Histórico de Ainzón (AORHA) celebra los próximos 28 y 29 de agosto la segunda edición del festival 'Organalia Mundi', con diferentes propuestas musicales en torno a este instrumento histórico de Ainzón.

El evento, organizado por AORHA y patrocinado por el Ayuntamiento de la localidad, se plantea como "un punto de encuentro abierto a todos los públicos, estilos y disciplinas en torno a un instrumento que trasciende lo meramente musical", han informado los organizadores.

Así, la Iglesia de Nuestra Señora de Piedad de la localidad acogerá conciertos de órgano, música protagonizada por jóvenes emergentes, charlas, visitas culturales y degustación de vinos de la zona.

Entre los maestros organistas, actuarán la profesora y concertista Esther Ciudad, por un lado; y el organista Miguel Ángel Temprano, junto al flautista Samuel López Cecchini, con su propuesta 'Ayres de transición para un órgano entre dos siglos'.

En cuanto a los músicos emergentes, el templo ainzonero acogerá al trío formado por Aitor Aranda -batería-, Héctor Rocafull -clarinete- y Hugo Martínez -marimba-, interpretando versiones de música actual con esta combinación inusual. Igualmente, actuará la cantante local Eli Lovis con una formación a trío en la que interpretará sus temas más actuales.

El restaurador Jesús Iturbide abordará en una charla cómo ha sido la restauración parcial del retablo mayor de la iglesia y habrá también una visita guiada a la torre del campanario, donde los asistentes podrán conocer las campanas o los toques que se hacían en el pasado. El final de cada jornada estará regado con los vinos de la zona.

El órgano de Ainzón

El órgano histórico de Ainzón es un ejemplo paradigmático de la organería aragonesa. Construido en 1802 por Miguel Usarralde, perteneciente a una de las más activas sagas zaragozanas de organeros, tiene 45 teclas en teclado partido, siete pisas -teclas para pies-, 24 registros y tubería de metal de buena aleación.

Si bien los primeros documentos que hacen mención a su existencia datan de principios del siglo XVII, es verosímil que su presencia fuera anterior. Durante siglos, acompañó la vida de sus habitantes en acontecimientos festivos, luctuosos e incluso educativos, pues eran los organistas quienes, como atestiguan los mencionados escritos, tenían la responsabilidad de formar a los niños en determinadas materias formativas.