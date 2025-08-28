Enrique Bunbury entrará en el Salón de la Fama de la música latina

Enrique Bunbury, Andrés Castro y Jorge Luis Piloto serán incorporados al Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, en inglés) durante una ceremonia en la que se entregarán los premios La Musa, que se llevará a cabo el próximo 16 de octubre. La organización subrayó que el compositor español Enrique Bunbury "ha redefinido el rumbo del rock latino con sus propuestas innovadoras", mientras que el productor y compositor colombiano Andrés Castro ha sido el "creador de innumerables éxitos que han marcado a generaciones". Entre tanto, el cubano Jorge Luis Piloto posee más de 500 canciones grabadas por grandes estrellas.

Otros de los nuevos miembros del LSHOF serán el fallecido pianista, compositor y director de orquesta argentino Lalo Schifrin y la compositora mexicana Mónica Vélez. Schifrin es reconocido por componer la música de la serie 'Misión imposible', mientras las canciones de Vélez "han vendido millones de copias y superan los 4.600 millones de reproducciones" en plataformas digitales.

"Los homenajeados y nominados de este año no solo han definido la música latina, sino que también han preparado el camino para las futuras generaciones de compositores", destacó el presidente y director ejecutivo de LSHOF, Rudy Pérez.

El LSHOF otorgará además los premios especiales La Musa Elena Casals 2025 a la cantante mexicana Ángela Aguilar, y La Musa Premio Triunfador 2025 al compositor puertorriqueño Lenny Tavárez.

Igualmente, el compositor estadounidense Charles Fox recibirá el Premio Pionero Desi Arnaz, los dominicanos Juan Hidalgo y Nelson Estévez, de la disquera y editorial J&N Publishing, contarán con el Premio Editores Ralph S. Peer 2025, y el directivo musical estadounidense Mike O'Neill, obtendrán La Musa Premio Fundadores 2025.

'El rey' de todos los tiempos

La canción 'El rey', escrita por el mexicano José Alfredo Jiménez, será exaltada como 'La canción de todos los tiempos', tras décadas de influencia y decenas de versiones en las voces de intérpretes como los mexicanos Vicente Fernández, Alejandro Fernández o Luis Miguel.

Los galardones del LSHOF premian anualmente la trayectoria de compositores latinos que han contribuido al desarrollo y la difusión de la música y la cultura latina a nivel global. La gala, creada por el productor cubanoestadounidense Rudy Pérez y el productor estadounidense Desmond Child, se celebrará el 16 de octubre en el teatro Flamingo de Miami (Florida).

Child, presidente emérito de la organización, subrayó que los premios "celebran el corazón y el alma de nuestra cultura" y resaltó que "la historia de la música está repleta de ejemplos de ritmos, sonidos y melodías latinas que son parte integral de nuestro repertorio mundial". Para la presidenta de la institución, Marti Cuevas, celebrar a los compositores latinos "es un paso no solo para reconocer su increíble creatividad, sino también para inspirar y asegurar el futuro de nuestros escritores del mañana".