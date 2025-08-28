Feria de San Atilano: Aarón Palacio y Félix San Román salen en volandas de un presidente de pañuelo caprichoso y reloj de madera

En la segunda función de la feria de San Atilano en Tarazona los novilleros Aarón Palacio y Félix San Román salieron en hombros tras cortar dos orejas cada uno mientras que Javier Zulueta quedó fuera del reparto al adquirir tan solo una, a pesar de perdonársele un aviso en ese novillo –el quinto– por más de un minuto.

Esa laxitud en el rigor presidencial al despreciar el texto reglamentario en lo referente a la observancia horaria fue norma y uso común así como ciertas veleidades orejeras por un presidente, Juan Pedro Sánchez Orellana, traído del sur (aquí no debe de haberlos) que se desenvolvió como nombrado de parte y que dejará su huella a nada que se esfuerce. Recuerde si acaso señor Sánchez, que en Aragón el pañuelo anaranjado no cabe en el palco pues no está permitido el indulto en plazas como Tarazona.

No extrañó por tanto a los aficionados y tampoco a los iniciados en el lío que le arreara una oreja de goma a Javier Zulueta tras una labor aseada y extensa pero sin chicha, a un castaño estrecho de carnes al que zurdeó casi todo el tiempo ahogándolo en demasía, abusando de la proximidad. El jaleo acabó de rayas para adentro y en paralelo –ora a media altura, ora por arriba– a la madera porque la autoridad del sevillano quedó opacada por el capricho del novillo de remar hacia el vallado.

Por debajo de su primer novillo, a ese Zulueta le anduvo por ahí sin imponerse nunca, ni llevarlo sometido, ni meterlo en la muleta ni intreresar al público por la faena. Si acaso con el ¡ay! de la voltereta. Horrible con la espada, aquello quedó en nada.

Volteado en varias ocasiones

Cada cual tenía sus objetivos y el de Aarón Palacio, que en Tarazona tiene más cartel y más sitio que en sus Cinco Villas, ese factor le empujó abrir la tarde de rodillas y ante la puerta de chiqueros. Con aquel primer novillo la cosa tuvo qué cuando lo dejaba venirse de largo y por su ser, sin violentarlo. Ahí afloró lo más cabal de la faena y en su sentido de la medida, que no provocó rellenos innecesarios concentrando el interés.

En su otro, el trajín fue caos –que siempre es mejor que la indiferencia o la irrelevancia– y en él, unas veces por los aires (lo volteó en varias ocasiones) y otras en lucha de tú a tú, se compuso un aire de batalla que tras una estocada baja y con vómito hizo aflorar los dos pañuelos. ¿Dos? Sí, dos. O sea.

A todo esto, Félix San Román, desconocido incluso por algunos profesionales, paseó dos orejas de su primero, una por cada centenar de muletazos y se hartó de largar tela en el último generando un hermoso barullo antes de hacer rodar el novillo a los trece minutos y cuarenta y cuatro segundos sin haber escuchado sonar siquiera un aviso. De madera. El reloj del presidente, de madera.