Octavo Desafío Buñuel a la sombra de ‘Belle de jour’: 48 horas para rodar un corto en Teruel

Otro año más, hasta este sábado Teruel acoge la octava edición del Desafío Buñuel, que transforma la ciudad aragonesa en un auténtico plató cinematográfico, humano y de entusiasmo, gracias al rodaje de cuatro cortometrajes profesionales. Tras un encuentro en la Fundación Amantes, el arranque tuvo lugar la mañana de este jueves en la Plaza del Torico, donde cuatro reconocidos intérpretes lideraron y animaron el inicio de cuatro trabajos inspirados en la película ‘Belle de jour’, de los que son flamantes protagonistas: Luisa Gavasa para 'El mejor burdel de Teruel' de Miguel Gómez Pinaderos y Ángela Giner Tortosa; Eva Llorach con 'De aquellos polvos' de Cecília Gaspà Giribets; Enrique del Pozo por 'Nada podría ser peor' de Santiago Ruiz Castro; y Daniel Guerro en 'El día que aprendimos mal' de Fernando Morillo Sánchez y Ramiro Soler Paricio.

Los cuatro artistas afrontan el Desafío con la máxima ilusión. “Es mi primera vez, así que me enfrento con muchas ganas. Me apetece mucho conocer a la directora y a todo el equipo, y también descubrir Teruel, porque no he estado nunca”, destaca la ganadora del Goya, del Feroz, de la Medalla CEC y del Forqué Eva Llorach. El popular y querido Enrique del Pozo está “muy agradecido y con gran curiosidad por ser parte de este rally con el alma de Buñuel, al que el destino me hizo encontrarme con él en México y estrechar su mano. La mano de uno de los más grandes artistas y genios, no sólo del arte también de la Humanidad. A mis 68 años he devorado la vida personal y profesionalmente y, de repente, aparecen proyectos como éste que te hacen seguir vivo e ilusionado”.

También ganadora del Goya y con numerosos y diversos reconocimientos, la aragonesa Luisa Gavasa se enfrenta con alegría a este desafío, “con la ilusión de la primera vez: es mi estreno en algo que conozco desde que nació, con todo mi amor por Pimpi, con toda la ilusión por el cine, con mi amor por lo que es Teruel y Buñuel”. Y para el joven y prometedor Daniel Guerro es “una oportunidad emocionante para lanzarse a crear dentro de unos parámetros muy concretos, condensar el proceso natural de producción en 48 horas supone una aventura, y tengo muchas ganas de ver qué nos ofrece Teruel en estos días. Me encuentro en un momento ilusionante, con muchas ganas de contar historias, trabajar sin parar y seguir encontrándome con compañeros hambrientos de cine”, destaca.

Hasta mediodía del sábado, estos cuatro reconocidos intérpretes se podrán ver rodando por calles y plazas de Teruel, además de en algún que otro interior, para intentar conseguir ser el mejor cortometraje, y postularse por los premios técnicos al mejor montaje, fotografía, diseño de sonido, dirección de arte, actor, actriz, dirección y guion, categoría que se estrena en esta edición. Será entonces cuando sus realizadores entreguen las piezas para la valoración del jurado del rally, que contará con el criterio del experto en cine y editor adjunto del área de cultura de los Servicios Informativos de RTVE José Fernández Lorenzo, la escritora, periodista, editora y creadora de podcasts Raquel Piñeiro, y el académico y cineasta turolense Guillermo Chapa, experto en escritura de guion y el desarrollo de proyectos desde Kubik Films.