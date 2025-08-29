El arte urbano volverá a conquistar Zaragoza en septiembre con la vigésima edición del Festival Asalto

El arte urbano volverá a hacerse fuerte en Zaragoza este mes de septiembre gracias al Festival Asalto. La cita celebra además su vigésimo aniversario y por ello ha preparado una programación especial que incluirá las habituales intervenciones artísticas, pero también un ciclo de conferencias y actividades para profesionales del arte y la cultura urbana.

Organizado por Asalto.org y el Ayuntamiento de Zaragoza, el festival distribuirá los murales por diferentes puntos del entorno del parque Pignatelli y en ubicaciones en las que se "revisitarán" obras de anteriores ediciones. Las intervenciones comunitarias se llevarán a cabo con entidades que desarrollan su actividad en toda la ciudad y mantendrán su carácter abierto y participativo.

Una de las principales novedades de este año es la celebración del programa Nexxo, un ciclo de coloquios, presentaciones, talleres y visitas en el que participarán artistas, investigadores y gestores culturales de ámbito local e internacional. Este programa se desarrollará en diferentes líneas temáticas - ‘Conversaciones Asalto’, ‘Trazos Maestros’, ‘Del museo a la calle’, ‘Crew 2000’ y ‘Pensamiento crítico y ciudad’ – relacionadas con la intervención artística en el espacio público.

El viernes 12 de septiembre se celebrará una charla con el colectivo ‘Zaragoza Moderna’, seguida de la conferencia ‘El valor social del arte urbano: participación cultural, territorios periféricos y disputas en la ciudad contemporánea’ de Ricardo Klein.

Un día después la organización ha programado una reunión de directores de festivales internacionales de arte urbano y gestores especialistas en el trabajo comunitario. María Luisa Grau Tello impartirá la conferencia ‘Pintando muros de libertad. Una aproximación a la pintura en el espacio urbano durante la Transición’, seguida del encuentro ‘Paisajes domesticados: la deriva del arte urbano en la ciudad neoliberal’ con Keko Martínez. A las 10.30 se inaugurará la muestra de jóvenes artistas emergentes ‘Una generación, 20 años de arte’.

El domingo, 14 de septiembre Narcelio Grud presentará el Festival Concreto. El mismo artista, acompañado por David Demougeot, hablará de los modelos y metodologías de gestión de los festivales de arte público, así como de su impacto. Por la tarde, José Luis Cano, Alicia Vela y Jorge Gay conversarán sobre el arte mural y a las 18.30 horas se grabará en directo el podcast Canal Cauces.

Como actividades complementarias se realizará una visita comentada al mural de Jorge Gay pintado en la entrada de camerinos del Teatro Principal de Zaragoza y se celebrará un taller juvenil con el artista Paco Simón. Las actividades de Nexxo, que se celebrarán en el Espacio Asalto, se llevarán a cabo gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Talleres para el público especializado

Además, el festival ha programado por primera vez una serie de talleres dirigidos a un público especializado que deberá contar con conocimientos previos en diferentes materias. En concreto, el 10 de septiembre Mark Bohle impartirá el taller ‘Tools to draw’; los días 16 y 17 el artista Román Linacero impartirá el taller ‘Del lienzo al muro’; entre los días 16 y 19 de septiembre, Narcelio Grud será responsable del taller ‘Volúmenes cinéticos’ y los días 18 y 19 de septiembre, el dúo Twee Muizen ofrecerá el taller ‘Tufting’.

Todos los talleres requieren inscripción previa con la aportación de una fianza para la reserva de plaza. La información completa y el enlace para la inscripción se encuentra en festivalasalto.com

El Festival Internacional de Arte Urbano Asalto nació hace 20 años con la intención de sacar el arte a la calle y demostrar que en el ámbito urbano hay un gran espacio para la creación artística. Además, a lo largo de su recorrido por la ciudad, la implicación vecinal y de las entidades ciudadanas ha consolidado a un festival consciente de la capacidad del arte y las actividades creativas para el desarrollo de los vínculos entre las personas que viven en los barrios.