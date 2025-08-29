El DJ turolense Fernando Moreno lanza el remix de ‘No puedo vivir sin ti’ con Almácor

Después del éxito incontestable de la ‘Potra Salvaje’, en colaboración con la cantante Isabel Aaiún, Fernando Moreno ha anunciado en sus redes sociales que ya está disponible el nuevo single ‘No puedo vivir sin ti’. Un remix del clásico de Coque Malla y Los Ronaldos.

“Este remix combina la esencia nostálgica de la canción original con una producción moderna y enérgica”, ha destacado Moreno en su mensaje de Instagram. Para esta versión la voz es la de Almácor, cantante alicantino que participó en 2024 en el Benidorm Fest con la canción ‘Brillos platino’, canción oficial de la Selección Española de Fútbol para la Eurocopa 2024.

La mezcla le da a este tema un sonido electrónico, alejado de la tonalidad acústica a la que tiene acostumbrado la suavidad de esta balada que ya forma parte del imaginario pop de España. Además, la voz de Almácor la hace distinta a la vez que aprovecha la letra a modo de himno que cualquiera puede corear.

Sin duda, una forma distinta de devolver a las sesiones nocturnas, festivaleras y a las ‘playlist’ del público más joven esta canción.

Fernando Moreno, es un productor que trabaja desde su ciudad natal, Teruel. Ha realizado colaboraciones con David Civera o Verónica Romero, a la vez que publica sus propios temas y realiza sesiones en las que mezcla reggaetón, disco o techno.