El Festival Pista Central 2025 inicia este sábado su gira circense por el entorno de Zaragoza

El circo, la ilusión del más difícil todavía, tomará forma en la Comarca Central en torno al Festival Pista Central que se desarrollará desde este sábado 30 de Agosto y hasta el próximo 28 de Septiembre. Con el impulso del área de Cultura de la comarca, vuelve esta cita que celebra su quinta edición.

La comarca muestra su apuesta clara por el desarrollo cultural a través de Pista Central que recorrerá cinco de sus municipios, con el objetivo de generar interacciones y tejer lazos entre sus habitantes.

Por otra parte, pretende impulsar la democratización del acceso a la cultura eliminando barreras económicas con todas sus actividades gratuitas, y territoriales, reivindicando los derechos culturales como universales. Asimismo, tiene la intención de recuperar los espacios públicos como espacios que generan intercambios y experiencias a través de la cultura.

En esta edición, Pista Central visitará San Mateo de Gállego, Pastriz, Fuentes de Ebro, Utebo y María de Huerva. Cada municipio alberga un taller y un espectáculo de circo diferente.

Los talleres son para todos los públicos recorriendo diversas disciplinas del mundo del circo como las acrobacias, los malabares o el equilibrio, además de contar con un taller de circo en familia. Los talleres serán la antesala de los espectáculos.

La dirección artística, llevada a cabo por Serendipia Producciones, productora de Zaragoza especializada en nuevo circo, ha seguido diversos criterios como la variedad de disciplinas y formatos, la paridad y el equilibrio entre propuestas locales y de fuera de Aragón.

Intinerante por San Mateo, Pastriz, Fuentes de Ebro y Utebo

Así se ha construido esta programación que comenzará en San Mateo de Gállego el 30 de Agosto, con 'El Despertar de las Musas' de la compañía aragonesa Trapecio Mucho. Tres musas griegas que contagian humor mostrarán sus espectaculares acrobacias aéreas.

El segundo fin de semana, 6 de septiembre, llegará a Pastriz la compañía Zirkozaurre con su espectáculo 'Ardatzak', Premio 2025 al Mejor Espectáculo de Euskadi en la feria de referencia internacional Umore Azoka.

El sábado siguiente, 13 de septiembre, el festival visitará Fuentes de Ebro con el espectáculo 'Qui cu qui què quina' de la compañía catalana Nom Provisional.

La cuarta parada será el sábado 20 de septiembre en Utebo en el marco y en colaboración con el Festival Utebo Respira Circo con varias disciplinas y artistas de talla internacional.

Finalmente, el domingo 28 de septiembre se realizará la clausura del festival en María de Huerva, con una gran gala de circo en el Pabellón Santa Bárbara con artistas de Italia, Andalucía, Argentina y Aragón que aseguran una gran despedida de esta quinta edición del Festival Pista Central.