Fundación Ibercaja vuelve este mes de septiembre con sus 'Martes de libros'

Una de las citas culturales impulsadas por Fundación Ibercaja más consolidadas son sus 'Martes de libros'. Un año más, la entidad comenzará el mes de septiembre con nuevos encuentros literarios en el Patio de la Infanta que contarán con relevantes y exitosos escritores del panorama nacional. Estas primeras conversaciones contarán con Sergio Vila-Sanjuán, Desirée Ruiz, Luz Gabás y Jorge Díaz (Carmen Mola), además de la presentación de la reedición de las mejores novelas de Ramón J.Sender.

El primer 'Martes de libros' de este curso tendrá lugar el próximo jueves 4 de septiembre, a las 19.00 horas, con la participación de Sergio Vila-Sanjuán, reciente ganador del Premio Fernando Lara de Novela 2025 y ganador del Premio Nadal 2013, quien presentará junto a Antón Castro su última obra 'Misterio en el Barrio Gótico'. La novela, ambientada en Barcelona, cuenta el misterioso desafío al que se enfrenta un veterano periodista tras recibir unas amenazantes cartas y tratar de aclarar la desaparición de una mujer hace décadas.

El próximo martes 9 de septiembre será la ocasión de recibir a la autora zaragozana Desirée Ruiz, quien presentará en el Patio de la Infanta, su cuarta y última novela 'La casa de las amapolas', en conversación con la periodista Ana Segura. Con el marco incomparable de Albarracín, la historia nos adentra en una casa solitaria en plena sierra que esconde el secreto de la desaparición de dos jóvenes.

Reedición de Ramón J. Sender y cita con Luz Gabás

El programa continuará el 11 de septiembre con una cita especial y diferente para redescubrir a uno de los grandes narradores del siglo XX como fue Ramón J.Sender, quien supo reflejar a la perfección el exilio que él mismo vivió o la Guerra Civil. En esta ocasión, se presentará un volumen con las obras más emblemáticas del autor altoaragonés. Se trata de una cuidada edición que incluye las novelas 'Imán', 'Mr. Witt en el Cantón' y 'Réquiem por un campesino español'. Esta edición supone la recuperación de su legado, de la mano de Juan Carlos Ara Torralba, responsable del prólogo, y con el gran experto José Carlos Mainer.

El día 23 de septiembre será el turno de otra escritora oscense, consolidada como unas de las grandes autoras del panorama nacional y ganadora del Planeta 2022, Luz Gabás. Su última novela es 'Corazón de oro' que transportará a los lectores a la California de mitad del siglo XIX, cuando la fiebre del oro enloqueció a hombres que llegaban a este estado desde todas las partes del mundo. La historia nos llevará hasta uno de ellos, el joven español Lorién, a quien el azar le regala una aventura apasionante donde estarán presentes el amor, la amistad y la supervivencia. Un encuentro en conversación con la periodista Elena Puértolas.

El primer 'Martes de libros' de octubre contará con Jorge Díaz, uno de los integrantes de Carmen Mola, quien presenta junto a la periodista Esperanza Pamplona, su última novela en solitario: 'El Espía', ambientada en Mojácar en el año 1952. Se trata de un thriller histórico, basado en hechos reales, protagonizado por el cabo Javier Bermejo, que tendrá que resolver la aparición del cadáver de un hombre mutilado en la playa.

El 21 de octubre será el turno de Carla Montero, que presentará 'La dama de la niebla'. La autora sumerge al lector en el mundo de las carreras de coches de los años treinta, un escenario lleno de glamour y riesgo en el que una protagonista fuerte y audaz desafía los límites al volante en la legendaria carrera de la Isla de Man.

Pocas semanas después, el 11 de noviembre, el público podrá reencontrarse con Santiago Posteguillo. Tras el éxito imparable de 'Roma soy yo' y 'Maldita Roma', el escritor prosigue su ambicioso proyecto literario con una de las novelas más esperadas, 'Los tres mundos', en la que narra de la conquista de las Galias por Julio César, contada por el escritor que mejor nos hace vivir la historia.

El mes de noviembre termina con Marta Robles, que visitará el ciclo el día 25, una de las figuras más relevantes del periodismo cultural y social, con innumerables premios periodísticos y literarios, presenta 'Amada Carlota', cuarta entrega de la afamada saga protagonizada por el carismático detective Roures que han recibido el aplauso unánime de crítica y público.

La programación de 2025 se cerrará el 2 de diciembre con Alfonso Goizueta, autor revelación y finalista del Premio Planeta 2023. Su nueva obra, 'El sueño de Troya', aborda por primera vez en nuestra literatura uno de los grandes enigmas de la arqueología: el fascinante descubrimiento de la ciudad descrita en la Ilíada.

La programación de esta nueva temporada de 'Martes de libros' se completará con nuevas citas literarias que continuarán durante el próximo año 2026. Esta iniciativa refleja una vez más, y es ya la sexta edición, la apuesta de Fundación Ibercaja por fomentar la lectura y la cultura, a través de un programa variado y dirigido a todos los gustos e intereses.