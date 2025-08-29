Reivindicación por la dignidad de la montaña en la tercera jornada de la Muestra de Cine de Ascaso

25 años después de la presentación del Manifiesto por la Dignidad de la Montaña, que unió a los pueblos del Pirineo aragonés afectados por los proyectos de construcción de embalses en los ríos Ara, Ésera, Aragón y Gállego, el documental 'Por la dignidad de la montaña' homenajea aquel movimiento que movilizó a miles de personas y lo toma de ejemplo para contribuir a la unidad de las diferentes reivindicaciones que salpican el territorio pirenaico.

La Muestra de Cine de Ascaso se sumó el jueves al largo listado de proyecciones iniciadas en junio, con la vista puesta en la concentración que el 25 de octubre pretende reunir en Jaca todas esas luchas. "El año pasado nos contactó la Asociación Río Ara, con motivo del 25 aniversario del primer manifiesto, porque querían relanzarlo y juntar el máximo número de luchas del Pirineo. Con un documental, las posibilidades de difusión e impacto son mucho mayores que con la presentación de un manifiesto", explicaron sus directoras, Ana Valle y Lucía Castillo, ante casi el centenar de espectadores que habían agotado las entradas de la sesión de tarde.

La película reúne a veteranos activistas de la Asociación Río Ara, Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa, Asociación Cultural para la Defensa del Ésera y Coordinadora Biscarrués - Mallos de Riglos, impulsoras del manifiesto de 1999, y a las jóvenes portavoces de las nuevas reivindicaciones que han nacido durante la última década, como la vivienda digna en Benasque, la oposición al proyecto de unión de estaciones de esquí a través del paraje virgen de Canal Roya y al de instalación de macroparques fotovoltaicos en el valle de La Fueva, o la persistencia en la lucha para lograr la paralización definitiva del recrecimiento de la presa de Yesa.

En abril de 2025 se encontraron en Jánovas, donde presentaron el nuevo manifiesto. "Ninguno de esos grandes proyectos aportan beneficio alguno al territorio, sino que quieren aprovechar nuestros recursos naturales para el desarrollo insostenible de las zonas urbanas y el enriquecimiento de las grandes empresas. Ni ellas ni las administraciones van a renunciar por iniciativa propia, así que la ciudadanía tiene que movilizarse para presionarlas", denunciaron las jóvenes realizadoras.

Ascaso celebra a Chaplin en la noche del clásico

En la tercera jornada de 'la muestra de cine más pequeña del mundo', por fin todo el programa pudo desarrollarse en Ascaso. Bajo el cielo estrellado del Pirineo aragonés, la sesión de noche presentaba 'La quimera del oro', una de las joyas que Charles Chaplin estrenó en 1925 y reestrenó en 1942 modificada y con voz en off. Un siglo después, la Cineteca di Bologna ha conseguido restaurar en calidad 4K la cinta original. "Es una obra maestra, un clásico que, si se rodara con los avances técnicos de hoy en día, no sería mejor", señaló el periodista Juan Zavala, quien condujo el coloquio posterior junto al joven cineasta Pablo Oropesa. Su primer cortometraje, 'La risa', rodado cuando tenía 15 años junto a Claudia Sánchez, abrió la sesión de noche, que, de nuevo, completó el aforo previsto.