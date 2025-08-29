La road movie 'Cariñena, vino del mar' inicia su carrera comercial a nivel nacional

La película 'Cariñena, vino del mar', dirigida por el zaragozano Javier Calvo Torrecilla, se estrenará a nivel nacional la próxima semana, tras el éxito cosechado en Aragón, donde, después de diez semanas en cartelera, ya ha sido vista por casi 10.000 espectadores. En una cartelera repleta de 'blockbusters', la cinta se ha convertido en la sorpresa del verano.

La puesta de largo a nivel nacional tendrá lugar el jueves 4 de septiembre en el Cine Embajadores de Madrid. Tras la proyección, la periodista de Movistar, Laia Portaceli, moderará un coloquio con los actores y actrices principales —Diego Garisa, Itziar Miranda, Alejandro Bordanove— y con el director, Javier Calvo.

Reconocida en el circuito de festivales

Por otro lado, la película ha iniciado con éxito recientemente su recorrido por festivales y ha sido premiada en el primero en el que ha participado recibiendo la Mención Especial del Jurado en el Festival Winecast de Georgia.

'Cariñena, vino del mar' es una 'road movie' de iniciación que celebra la amistad y el descubrimiento, y evoca los “veranos de nuestras vidas”, al tiempo que retrata el despertar del protagonista en una España en plena transición.

La cinta está protagonizada por Diego Garisa ('Bienvenidos a Eden'), Itziar Miranda ('Amar es para siempre') y Alejandro Bordanove ('Valle Salvaje') entre otros.

Producida por Varykino Films en coproducción con Producións A Fonsagrada–Filmax, cuenta con la participación de Aragón TV y Televisión de Galicia, el patrocinio de la Denominación de Origen Protegida de Cariñena y el apoyo de los Fondos FITE, Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Ayuntamiento de Cariñena.