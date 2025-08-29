El Vive Latino acelera su montaje en Zaragoza con la previsión de reunir a unos 35.000 asistentes

El Vive Latino va tomando forma en el recinto de la Expo de Zaragoza. A falta de una semana para que el festival vuelva a unir las dos orillas del Atlántico a través de la música, los trabajos de montaje avanzan según lo previsto. La estructura del escenario principal, que se volverá a situar frente al Palacio de Congresos, ya ultima su instalación y el perímetro que ocupará el festival también está delimitado con vallas desde hace días. Las tareas de montaje se van a intensificar a partir de ahora para que todo esté listo de cara al 5 y al 6 de septiembre, cuando el Vive Latino reunirá a unas 35.000 personas entre los dos días.

Esas son las cifras de asistencia que maneja actualmente la organización después de que la semana pasada ya se superara la barrera de los 30.000 asistentes. De esta forma, el festival se moverá en unos números similares a los de la pasada edición, cuando logró congregar a unas 38.000 personas en sus dos jornadas. En 2023 la cifra se situó en 42.995 espectadores, mientras que el primer año atrajo a 33.736 asistentes. El aforo, eso sí, volverá a estar limitado a un máximo de 22.000 personas por día para priorizar la comodidad.

Así, y por cuarto año consecutivo, el festival seguirá echando raíces junto al Ebro convertido en el evento musical más importante de Zaragoza. Hace una semana, la organización desveló uno de sus secretos mejor guardados: los horarios de cada uno de sus conciertos.

El escenario Ambar (el del Palacio de Congresos) acogerá el viernes las actuaciones de Puño Dragón (17.00 horas), Alcalá Norte (18.25 horas), Los Secretos (20.05 horas), Coque Malla (22.15 horas) y Love of Lesbian (0.40 horas), mientras que en el anfiteatro tocarán Cuarteto de Nos (17.40 horas), Shinova (19.15 horas), G-5 (21.10 horas), Los Ángeles Azules (23.40 horas) y Alizzz (2.00 horas). Por el tercer escenario, el Escena VL, pasarán el viernes Total Noventa (17.15 horas), Johnny Graso (18.30 horas), La gusana ciega (19.55 horas), José Madero (21.20 horas), Monsieur Periné (22.45 horas), Cala Vento (0.10 horas) y El Momo (1.35 horas).

El escenario Ambar acogerá el sábado los conciertos de María José Llergo (17.00 horas), Zahara (18.25 horas), Fangoria (20.05 horas), Kase.O (22.15 horas) y Molotov (0.50 horas). Los Punsetes (17.40 horas), Maldita Vecindad (19.15 horas), Iván Ferreiro (21.10 horas), León Benavente (23.50 horas) y Macaco (2.00 horas) actuarán en el anfiteatro de la Expo, mientras que el programa del tercer escenario incluye a Señoras y bedeles (17.15 horas), Conociendo Rusia (18.30 horas), La Estrella Azul Live (19.55 horas), Depresión Sonora (21.20 horas), Las Novias (22.45 horas), Modelo (0.10 horas) y Son rompe pera (1.50 horas).

Una única puerta de entrada

El festival ya publicó hace unos días el mapa del recinto (prácticamente el mismo que en las últimas ediciones), al tiempo que anunció el regreso de la lucha libre mexicana, que ya tuvo su protagonismo el primer año. Este 2025 el Vive Latino recibirá a 15 reconocidos luchadores que sorprenderán al público con unas acrobacias y vuelos imposibles que han hecho de la lucha mexicana uno de los deportes más reclamados del mundo. El calendario de combates incluye luchas el 5 de septiembre a las 17.50, 19.30 y 21.30 horas y el sábado 6 de septiembre en los mismos horarios y con el combate por el título a las 21.30.

Las entradas siguen a la venta en la web del festival y de Ticketmaster. Los abonos cuestan 136 euros (más gastos de gestión) y las entradas de día 85 euros (más gastos de gestión).

Con esta cuarta edición, el Vive Latino seguirá clavando sus raíces en la ciudad. Por el momento, el festival, que se celebra en México DF desde 1998, ya ha permitido reivindicar culturalmente un espacio como la Expo.