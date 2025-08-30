Ángel Petisme: "Siempre que vuelvo a Buñuel es para buscar nuevos caminos creativos"

Ángel Petisme (Calatayud, 1961) es un apasionado de Luis Buñuel. Tanto, que en el año 2000 publicó «la primera aproximación musical monográfica» a la obra literaria y cinematográfica del maestro de Calanda. El disco se llamó Buñuel del desierto, incluyó 20 canciones y fue acompañado de las voces de Paco Rabal, Ángela Molina o Pepín Bello, entre otros. Dos décadas y media después, y coincidiendo con el 125 aniversario del nacimiento de Buñuel, el poeta y cantautor aragonés ha vuelto a revisitar el universo del transgresor cineasta calandino. «Más que hacerle un homenaje, lo que quería era sacar a la luz el material inédito y las ideas que se me quedaron en el tintero en ese trabajo anterior», explica Petisme, que ha vuelto a disfrutar de lo lindo asomándose al cosmos buñueliano.

«Siempre que vuelvo a él es para delirar y enloquecer, es decir, para buscar nuevos caminos creativos. Porque Buñuel te exige eso; salir de tu zona de confort, huir de cualquier vía comercial o de entretenimiento e investigar», subraya el cantautor. El resultado ha sido Posada de la sangre (Buñuel y el 27), un libro-disco en el que ha musicalizado más de 20 textos de Buñuel, Lorca, Concha Méndez, Salvador Dalí, José Moreno Villa, Rafael Alberti, Luis Cernuda o del propio Petisme. «En este trabajo, y en comparación con Buñuel del desierto, también me he acercado con más profundidad a la Generación del 27, sin duda la edad de plata de la cultura española en todas las artes», añade el bilbilitano.

De hecho, el título del libro-disco viaja hasta la ya desaparecida posada toledana en la que Buñuel y sus amigos poetas de la Residencia de Estudiantes (Lorca, Dalí, Alberti, María Teresa León, Pedro Garfias, Cernuda...) se reunían en noches sin fin rodeados de botellas de alcohol. «En este trabajo me he dejado llevar y al final me he ido interesando más por el exilio mexicano y por todos los colegas de Buñuel, que acabaron de aquella manera», apunta Petisme.

A nivel musical, los 25 temas que componen Posada de la sangre huyen de los cánones sonoros más reconocibles de Petisme para abrazar los estilos que más sonaban y «más le gustaban» a Buñuel en su juventud. «Es un disco más jazzy y hay swing, foxtrot, tango, dixieland...», indica el cantautor aragonés, que subraya que, comparado con Buñuel del desierto, este es un proyecto «más novedoso y sorprendente».

Posada de la sangre se publicó el pasado mes de julio en formato libro y con una cuidada edición a 17 por 17 centímetros. La publicación, un periplo visual y lírico por la Generación del 27, incluye un código QR que da acceso a las canciones. «Optamos por esta fórmula porque ya no nos quedaba dinero para hacer vinilo o cedé doble, más allá de que ahora muchas veces se quedan tirados por casa», explica Petisme.

El cantautor no ha contado con demasiado apoyo por parte de las instituciones aragonesas a pesar de coincidir con el 125 aniversario del nacimiento de Buñuel. Tan solo la Diputación de Huesca le contrató un concierto en el Sonna y le compró 100 ejemplares del libro-disco. Fin. De la DGA, ni rastro. «Al final, todo eso me hizo sentir más libre a la hora de abordar el proyecto y me permitió alejarme de los actos de conmemoración, por eso me esperé a sacarlo unos meses», señala Petisme, que este pasado viernes también pudo presentar Posada de la sangre en Teruel, en el marco del rally cinematográfico Desafío Buñuel: «Como hice con Buñuel del desierto, mi deseo es tocar en todos los sitios donde vivió. Aunque en Zaragoza lo veo difícil porque el ayuntamiento creo que no está muy por la labor».

Con 16 años

Con este nuevo proyecto, el autor de El tranvía verde se ha vuelto a sumergir en el universo de su admirado Buñuel, al que descubrió con tan solo 16 años. «Fue en el Cine Club Goya, donde pude ver La edad de oro y La Vía Láctea. Esas imágenes se me quedaron grabadas en la retina porque en esos años de adolescencia Buñuel era una especie de epifanía con todas esas inquietudes que te planteaba (...). Luego descubrí que era un gran poeta y que lo que hacía era trasladar todo eso al celuloide y cambiar de lenguaje», comenta el cantautor.

Todo ese caldo de cultivo fue dejando un gran poso en el cantautor aragonés, que se reconoce muy influido por su obra. Con una veintena de trabajos discográficos y numerosos poemarios, el de Calatayud es desde hace tiempo una referencia de la cultura aragonesa. Asegura que tiene cinco libros de poemas inéditos y un disco con canciones ya compuestas, aunque subraya que no tiene ninguna prisa en publicarlos. «También he musicalizado siete poemas de mi querido Ángel Guinda y me gustaría grabarlos de una forma humilde, pero a mis años ya no tengo tanta prisa. Salvo a mí mismo, ya no tengo que demostrarle nada a nadie», concluye.