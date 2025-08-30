Feria de San Atilano: Marco Pérez ataca con Talavante y Cayetano de vuelta de todo

En la cuarta y última de la feria de San Atilano de Tarazona se lidiaron tres toros de Jandilla y tres de su sucursal genética por escisión, El Parralejo. En esta ocasión, el orden de lidia se estableció intercalando los dos hierros para que no resultara tan chirriante como lo del viernes, con los tres más poquilla cosa por delante y los toros más lustrosos, de Fuente Ymbro, sobresaliendo por arriba, en todo.

Aún así, la medida no coló pues hubo disparidad manifiesta y un denominador común: todos fueron tan solo una vez al caballo (al segundo de Cayetano le faltó quizá una segunda zurra) y no sangraron ni para un análisis.

El más canijo del seis fue quizá el primero de Marco Pérez, un burraco mini (por la pinta que asemeja a la urraca en su aspecto blanco y negro) al que el torero recibió en la puerta de toriles, quitó por gaoneras rematando por riolinas y exprimió con la muleta sometiéndolo a todo tipo de suertes, eso sí, en la misma boca de riego.

Fue un careo superficial y variadísimo pero ayuno de profundidad que precedió a un espadazo ejecutado en rectitud que «al que te dije», en el palco, le mereció todo y tal. Dos y rabo excesivísimas. De locos.

Claro que veníamos de un ridículo doble trofeo a Cayetano tras una cosa vulgar que comenzó debajo de la presidencia y terminó 50 metros más allá, junto a las peñas. Faena de seguir con brújula, por si te pierdes. Ante un torete, eso sí, armado con dos platanillos que dejó estar y cuya muerte resultó de una estocada tendida y desprendida que no merece comentario.

En ese aire elusivo afrontó Cayetano la lidia del caballón quinto, un toro nada concernido ante un torero pasota. La combinación perfecta. El petardo con la espada ni se describe.

Y como en Tarazona este año no eres nadie si no sales por la puerta grande (8 de 9 posibles en tres días) a Talavante no se le iba a dejar atrás y se le concedieron dos orejas en el cuarto, un animal más grandón y cuerpudo, de El Parralejo que, a su manera, se dejó hacer. Este Talavante feriante y de granel que nunca hubiéramos imaginado lo puteó en diversas formas y maneras concluyendo de un espadazo fulminante debido a la colocación desprendida.

Para remate, un Marco Pérez en su papel de torero nuevo, apechugó con el único animal de toda la feria que no ha embestido. Un toro feo, reservón, de un picotazo también, que se frenaba mosqueando al más pintao y que se paró en la muleta. Pero este torero menudo, aún imberbe, tiene la virtud de flotar en medio de una galerna si es necesario. Posee recursos, resuelve y lo vende. Así fue y cayó la oreja. Aunque con este presidente de encargo –Sánchez Orellana, Juan Pedro– pocos motivos hacen falta para que saque el moquero. De cualquier color. Con razón o sin ella. Buen viaje, quillo.