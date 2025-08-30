Maestro Espada y Karmento protagonizan el fin de semana del Sonna Huesca

La caravana itinerante del Festival Sonidos en la Naturaleza (Sonna), que organiza la Diputación Provincial de Huesca (DPH), recala este sábado en la Finca Valonga (Belver de Cinca) y el domingo en los jardines del Museo de Dibujo Julio Gavín-Castillo de Larrés (Sabiñánigo). Ambos conciertos comienzan a las 19.30 horas.

La sexta edición del Sonna Huesca encara su recta final y regresa a final de agosto a la oferta doble cada fin de semana. Tras la mini gira por Sobrarbe el fin de semana pasado, el certamen hace un viaje trashumante de verano entre el Bajo Cinca y el Alto Gállego, ha informado la DPH. El festival regresa este sábado en el vergel de la Finca Valonga, en el término municipal de Belver de Cinca, y culmina el domingo en Larrés (Sabiñánigo), en los jardines de su famoso Museo de Dibujo.

Los murcianos de Maestro Espada regresan al Sonna Huesca tras su participación en la edición de 2022, cuando dejaron un gran sabor de boca con el recital en la ermita de San Bartolomé de Altorricón, que empezó en el parque y terminó en la ermita porque las condiciones climatológicas invitaron a ello.

Maestro Espada son dos hermanos nacidos en Murcia, Alejandro y Víctor, que, tras separar sus caminos, uno a Barcelona y otro a Madrid, encontraron en la fascinación común por el folklore huertano la excusa perfecta para dar a luz a uno de los proyectos más interesantes de los últimos años. Un proyecto surgido de castañetas y distorsión, de laúdes y sintetizadores, tradición y vanguardia, música popular y experimentación, ortodoxia y fantasía. Dos voces, orgullosamente murcianas, que han querido revisitar uno de los folklores más ignorados de España. Desde el respeto a la tradición, pero sin ignorar sus propias influencias e intereses, trufando de electrónica una historia musical mitad recuerdo y mitad repertorio de las cuadrillas murcianas.

Los murcianos tocarán en la Finca Valonga, un legado agrícola y de biodiversidad trabajado durante décadas que dibuja en el paisaje un mosaico de viñedos, nogales, olivos, almendros y cereal, con masas de agua diseminadas por su extenso dominio en la margen derecha del río Cinca.

Antigua encomienda templaria, hoy es una empresa agroalimentaria familiar que comercializa directamente sus frutos: las nueces de Valonga, los tintos, blancos y bruts de Bodegas Valonga, y los aceites de arbequina de la Finca Valonga. Gestionada desde 1931 por tres generaciones de la misma familia, la finca ya contaba con viñedos y bodega propia desde principios del siglo XIX. En la década de 1980, se replantaron los viñedos y se renovaron todas sus instalaciones.

En Larrés

Al día siguiente, el equipo del Sonna Huesca emprende viaje de nuevo hacia las montañas pirenaicas, en concreto a las estribaciones del valle de Acumuer. Allí, en la localidad de Larrés (Sabiñánigo), el certamen visita el Museo de Dibujo Julio Gavín-Castillo de Larrés.

Rescatado de la ruina por la asociación Amigos de Serrablo en la década de los ochenta del siglo pasado, el castillo de Larrés, levantado entre los siglos XIV y XV, y ampliado en el XVI, fue declarado BIC en 2006. El castillo perteneció hasta el siglo XIX a la familia de los Urriés, nobles aragoneses. Su último propietario lo vendió a Amigos de Serrablo en 1983 por el simbólico precio de una peseta y la asociación encabezada por Julio Gavín empleó tres años en su restauración y adaptación museográfica.

En sus recoletos jardines debutará en el Sonna Huesca la castellano manchega Karmento, que se ha hecho un nombre en su tierra muy cerquita del de Rozalén. Karmento es una artista folklórica manchega que inicia su andadura en 2012, residiendo en la isla de Malta. Allí se relaciona con músicos internacionales y comienza a escribir las canciones de su primer álbum: Mudanzas