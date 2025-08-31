Más de 2.000 personas baten de nuevo el récord de asistencia a la Muestra de Cine de Ascaso

La Muestra de Cine de Ascaso, conocida como «la muestra más pequeña del mundo», llegó este sábado a su fin después de una exitosa decimocuarta edición. De hecho, la cita ha vuelto a batir su récord de asistencia con unas 250 personas por noche en una edición que ha llenado de cine, cultura y reivindicación esta pequeña localidad del Pirineo aragonés. En total, más de 2.000 personas han agotado las entradas de todas las sesiones y el resto de actividades.

Durante cinco días, los asistentes han disfrutado de una selección de películas independientes y de autor que no son fáciles de ver en los circuitos comerciales. Cinco largometrajes, más de 15 cortos, una exposición fotográfica y coloquios han compuesto la programación de una de las ediciones más reivindicativas de los últimos años.

El festival ha puesto el foco en la alarmante situación que vive la población palestina, se ha sumado a la reivindicación de los pueblos del Pirineo aragonés por la dignidad de la montaña y ha defendido el derecho a una vivienda digna. Así, en sus diferentes jornadas, la muestra ha proyectado cortos y documentales sobre estos asuntos.

La última jornada fue la más participativa, con comida popular, música y baile en la plaza de Ascaso, y la entrega del premio del festival al jefe de la Brigada Municipal de Boltaña, José Antonio Palacio.

La muestra, cuya celebración llegó a correr peligro tras el recorte de las ayudas públicas, está organizada por la Asociación de Vecinos y Amigos de Ascaso Los Relojes, entidad sin ánimo de lucro compuesta por un grupo de voluntarios llegados desde diferentes puntos de España.

"A lo largo de esta semana hemos vivido un nuevo éxito de la cultura aragonesa nacida desde la participación popular, gracias al trabajo de una treintena de voluntarios", ha destacado el codirector de la Muestra de Cine de Ascaso, Miguel Cordero.

"Estamos muy agradecidos a tanta gente que, venida de toda España y otros países, ha pasado durante estos días por Ascaso para disfrutar de cine comprometido y de calidad y para conocer el patrimonio cultural y natural del Sobrarbe, que nos ha felicitado por el festival y nos ha alentado a seguir adelante", ha compartido.

Sin embargo, según ha lamentado, el nuevo éxito de asistencia y participación no parece ser suficiente aval para recibir el apoyo del Gobierno autonómico: "Lamentablemente, la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón prefiere ningunear lo que sucede en Ascaso cada final de agosto", ha expresado.