ADN de individuos de la necrópolis de Mequinenza revelan prácticas endogámicas en familias

El análisis genético de 25 individuos de la necrópolis de Los Castellets II, en Mequinenza, yacimiento clave de la Edad del Bronce Final, ha revelado una familia con prácticas endogámicas.

El estudio internacional, liderado por la Universidad de Zaragoza y publicado recientemente en la revista 'Communications Biology', ofrece nuevos datos de los orígenes genéticos de la población de la época, así como de sus estructuras familiares, gracias al análisis del ADN antiguo de uno de los montículos funerarios (túmulos) más destacados de este yacimiento, el único enterramiento colectivo de gran entidad, con más de 30 individuos.

Ausencia de continuidad poblacional

En conjunto, los análisis genéticos indican la ausencia de una continuidad poblacional estricta desde el Bronce Medio y evidencian la existencia de un flujo genético que contribuyó a configurar la diversidad biológica de estas comunidades, ha informado este lunes la Universidad de Zaragoza.

Según estos datos, los individuos tenían un origen mixto procedente de dos fuentes de ascendencia distintas, una de las cuales estaba vinculada a poblaciones de Europa Central, probablemente a través de grupos del sur de Francia, y mostraba una mayor proporción de ascendencia esteparia que los individuos del Bronce Medio en la misma región.

La otra fuente estaba más relacionada con poblaciones del sureste de la península Ibérica, un aspecto que merece ser investigado con mayor profundidad, ya que la movilidad intrapeninsular y sus posibles conexiones con el ámbito mediterráneo aún no están plenamente caracterizadas.

Reconstrucción de aspectos sociales

La investigación ha permitido también reconstruir aspectos sociales a nivel local y deduce que el gran túmulo funerario fue utilizado por una familia extensa, con vínculos biológicos más fuertes por la línea paterna que por la materna.

Dos tercios de los enterrados estaban emparentados y la comunidad practicaba cierto grado de endogamia.

Liderado por Marina Bretos, investigadora predoctoral adscrita al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA–Universidad de Zaragoza), Jesús Picazo (IUCA –Universidad de Zaragoza) y Vanessa Villalba-Mouco, investigadora Ramón y Cajal del Institut de Biología Evolutiva (IBE-CSIC), junto a un equipo internacional, el estudio tuvo como punto de partida el carácter singular del yacimiento al ser una necrópolis donde convivieron a la vez dos prácticas rituales distintas, la inhumación y la incineración.

Un hecho que se ha constatado únicamente en un par de yacimientos europeos, por lo que se convierte en una fuente de información única para estudiar este fenómeno.

Desde la Universidad de Zaragoza señalan que las técnicas de recuperación de ADN antiguo todavía no han superado la barrera que supone las altas temperaturas para la conservación del material genético, por lo que sólo se han estudiado individuos inhumados.

El túmulo 2, el objetivo

El objetivo principal del estudio fue el túmulo 2, el único enterramiento colectivo de gran entidad que combina rasgos tradicionales, como la colectividad y ciertas reminiscencias megalíticas, con elementos novedosos, como parte del ajuar funerario formado por cerámicas características de la cultura de los Campos de Urnas.

Bretos ha destacado que el objetivo del estudio es también establecer una base de comparación para futuras investigaciones que podrían integrar análisis de isótopos de estroncio con datos genéticos para permitir estudiar la movilidad de individuos, tanto cremados como no cremados, ofreciendo una visión más completa de las dinámicas poblacionales del pasado.

De este modo, el estudio no solo aporta nuevas claves sobre el pasado, sino que abre también una ventana para que futuras investigaciones sigan desentrañando cómo se movían y se mezclaban las comunidades antiguas.