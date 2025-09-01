Cómo llegar al Vive Latino: todas las posibilidades para ir al recinto

La cuarta edición del Festival Vive Latino ya está a punto de llegar y mientras el montaje del recinto para acoger a los 35.000 asistentes que se esperan sigue a buen ritmo, es momento de pensar en cómo disfrutar de la cita teniendo todo previsto. Y por eso conviene tener varias cuestiones previstas y una fundamental es cómo llegar al recinto de la Expo donde se vuelve a celebrar el festival el 5 y 6 de septiembre.

La opción que recomiendan los organizadores es utilizar el transporte público. Para ello, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Vive Latino han habilitado una lanzadera especial, la línea ES7, que saldrá desde el paseo María Agustín, 7 y dejará a las puertas del recinto en la pasarela del Voluntariado y hará el recorrido inverso también para los que salgan del festival. Las paradas serán las siguientes: paseo María Agustín nº 7, plaza de Europa, Puente de la Almozara, José Atarés hasta Pasarela del Voluntariado (parada del Festival) y en la dirección contraria Pasarela del Voluntariado, José Atarés, Puente de la Almozara, plaza Europa y paseo María Agustín.

En cuanto a las frecuencias, de 20.30 a 23.30 horas serán de 15 minutos aproximadamente y de 23.30 a 5.41 horas de 5 minutos aproximadamente.

Las líneas de autobuses habituales

Junto a ella, también están las líneas 23, 34 42 y las circulares 1 y 2, que te acercan al espacio donde se celebra el evento. Hay que tener en cuenta que la única entrada estará ubicada junto al pabellón de España.Las líneas 23 y 34 estarán reforzadas ambos días, y contarán con el 100% de autobuses articulados. Además, el sábado por la tarde la línea 23 dispondrá de dos buses adicionales y la línea 34 de uno adicional. Las líneas Ci1 y Ci2 estarán reforzadas ambos días, la mitad de los buses de ambas serán articulados.

Además, si se decide ir en coche particular hay varias opciones de parking en las zonas aledañas al festival, aunque todas son externas a la organización des festival y no están controladas por nosotros. Hay un parking subterráneo situado justo debajo del recinto del festival, con acceso directo a la zona del recinto y adaptado para PMR, aunque se trata de un parking de pago. También está la zona del Parking Norte del Parque del Agua y la zona del Parking Sur del Parque del Agua. Ambas zonas son de aparcamiento gratuito.

Las entradas para el Vive Latino España se pueden comprar a través de la web del festival y de Ticketmaster. Los abonos cuestan 130 euros (más gastos de gestión) y las entradas de día 80 euros (más gastos de gestión).