La Diputación de Zaragoza concede 220.000 euros en ayudas a 18 compañías aragonesas de artes escénicas

La Diputación de Zaragoza va a distribuir este año 220.000 euros en una línea de ayudas destinada a las compañías aragonesas de artes escénicas. Se trata de una convocatoria puesta en marcha desde 2023, dirigida a empresas y autónomos del sector.

Tiene como objetivo apoyar a la producción teatral y pretende incentivar la realización de proyectos de artes escénicas, mejorar la calidad artística y la innovación en el panorama cultural de la provincia de Zaragoza y de Aragón. Este año se van a beneficiar un total de 18 empresas y autónomos del sector.

La cultura como elemento vertebrador

La diputada de Cultura, Charo Lázaro, ha insistido en que la Diputación de Zaragoza vuelve, una vez más, con esta línea de ayudas a demostrar “su compromiso firme y decidido con la cultura” asegurando que esta institución “desempeña un papel fundamental en el impulso y la consolidación de este sector en la provincia”.

Las artes escénicas, que incluyen disciplinas como el teatro, la danza, la música y la ópera, “juegan un papel destacado en la cultura, teniendo en cuenta que contribuyen a reflejar y preservar las tradiciones e identidades de nuestros municipios”, ha dicho la diputada. No podemos olvidar además que “fomentan la creatividad y transmiten valores”.

Lázaro se ha referido a que, a través de la financiación de actividades culturales, la recuperación del patrimonio histórico-artístico o el apoyo a creadores y entidades locales, la Diputación de Zaragoza “garantiza que la cultura llegue a todos los rincones del territorio, incluso a los municipios más pequeños”.

Además, la diputada ha señalado que la institución provincial es consciente de la importancia de la cultura “como elemento vertebrador del territorio y como arma para luchar contra la despoblación”, es más, ha añadido Lázaro, se convierte “en una estrategia clave para fijar población puesto que genera empleo, mejora la calidad de vida y ofrece alternativas atractivas especialmente para los jóvenes”.

Reparto de las ayudas

La participación en esta convocatoria de ayuda a las compañías de artes escénicas se puede hacer teniendo en cuenta varias modalidades, dependiendo de la cuantía económica del proyecto escénico a desarrollar. El objeto de la subvención será cubrir los gastos que genera la producción de obras de artes escénicas desde el 1 de enero del 2025 al 6 noviembre del 2025 (ambos inclusive).

Así, la modalidad A consiste en la presentación de un proyecto completo relativo a la producción de artes escénicas, con un presupuesto de producción total inferior a 14.999,99 euros. Para esta modalidad, la cuantía de la ayuda no puede superar el 35%.

Por lo que respecta a la modalidad B, es la presentación de un proyecto completo relativo a la producción de artes escénicas, con un presupuesto de producción total entre 15.000 y 39.999,99 euros. Para esta modalidad, la cuantía de la ayuda no puede superar el 40%.

Y por último, la modalidad C consiste en la presentación de un proyecto completo relativo a la producción de artes escénicas, con un presupuesto de producción total entre 40.000 y 90.000 euros. Para esta modalidad, la cuantía de la ayuda no puede superar el 50%.

La temática y el tratamiento de los proyectos de artes escénicas presentados han de ser libres, tanto en argumento como en género, originales e inéditos. Cada empresa sólo puede presentarse con un proyecto a una de las modalidades anteriormente establecidas.

