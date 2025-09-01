El Teatro de las Esquinas arranca su nueva temporada repleta de grandes conciertos: la programación completa

La nueva temporada del Teatro de las Esquinas se mueve al ritmo de un cartel compuesto por grupos y solistas de primera línea que abarcan todos los estilos y tendencias, desde el folk y punk-rock de La M.O.D.A, pasando por el pop-rock elegante de Elefantes y Ariel Rot. También tendrán cabida la música de raíz de Bebe o el flamenco urbano de Maki y María Artés.

Con propuestas para todos los gustos, el Teatro de las Esquinas consolida su papel como uno de los escenarios de referencia musical en Aragón y una nueva temporada que promete ser una cita ineludible para los amantes de la música en directo.

Todo comenzará el sábado 27 de septiembre con la banda tributo Please U2, la mejor banda tributo a U2 del país presentará su espectáculo 'Vertigo Tour Experience 2005-2025' en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Pioneros del movimiento tributo junto con Abbey Road y Smoking Stones, Please U2 son Banda Tributo Oficial desde 1999.

Los conciertos volverán a finales de octubre. Desde el 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, la cantante Cristina Ramos se meterá en la piel de Whitney Houston en el espectáculo ‘Solo Whitney’. Acompañada de banda en directo, cuerpo de baile y una cuidada puesta en escena, la impantacte voz de la canaria Cristina Ramos sonará en un 'show' para sentir, cantar y emocionarse.

La semana siguiente, el viernes 7 de noviembre, el turno será para el homenaje a la mítica banda Genesis con ‘The watch plays Genesis’, el tributo a Genesis que está triunfando en toda Europa; The Watch, anuncia ‘The lamb lies down on Broadway - 50th anniversary Tour’ para celebrar el sexto álbum de estudio de los primeros Genesis. Ese domingo, 9 de noviembre, el Teatro será un espacio para que las familias disfruten del rock en directo con ‘I love R&R’.

La concursante de OT 2023, Violeta aterrizará con su ‘Tour 2025’ el jueves 13 de noviembre, en el que interpretará por primera vez en directo las canciones de su primer disco que verá la luz en los próximos meses. Será un concierto de presentación en exclusiva de su elegante y cuidado repertorio donde mostrará cada vértice de su nuevo universo.

El final de noviembre vendrá con la suavidad de Elefantes. El viernes 28 de noviembre celebrarán la edición del disco que marcó su carrera. Con el espectáculo ‘Azul, 25 aniversario’, el grupo liderado por Shuarma ofrecerá una actuación muy especial para sus seguidores. Al día siguiente, el sábado 29, Maki y María Artés también estarán de celebración con ‘Tour 20 aniversario. Pavi&Amén 2025’; ambos han decidido juntarse oficialmente para un nuevo disco y una gira única donde repasarán sus grandes éxitos además de ofrecer un nuevo espectáculo exclusivo con grandes sorpresas.

Un diciembre completo para todos los públicos

El último mes de 2025 empezará el martes día 2, con el ‘Dream Experience’ de Borja Niso. Un concierto de Piano, Cello y Voz, acompañado de personajes fantásticos, y un universo mágico con espectaculares efectos de luz, sonido y proyecciones audiovisuales, inspirado en Ludovico Einaudi.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol ha agotado las entradas / La MODA

Por su parte, los burgaleses de La M.O.D.A –La Maravillosa Orquesta del Alcohol- pondrá a bailar al público del Teatro de las Esquinas al ritmo de folk y el punk. Tanto para la actuación del viernes 5 como para la del sábado 6 de diciembre, las entradas están agotadas.

Igual que han colgado el cartel de ‘sold out’ el espectáculo cómico-histórico-musical de Destripando la Historia. Ya no quedan localidades para ni para el lunes 8, ni para el sábado 27 de diciembre para ver ‘El amanecer de los dioses’.

El viernes 12 de diciembre, Xavibo presenta ‘No te enamores Tour’. El artista mallorquín recorrerá su repertorio más antiguo y estará presentando sus nuevas canciones, como siempre acompañado de su banda.

B Vocal estará desde el 19 hasta el 21 de diciembre derrochando espíritu navideño con ‘A capella Christmas. Un concierto de Navidad… diferente!’. Dentro de las fechas navideñas, también se podrá disfrutar de un concierto familiar con la Orquesta de las Esquinas, el martes 23 de diciembre.

El domingo 28 de diciembre, llegará el folclore celta de Carlos Núñez y al día siguiente, 29 de diciembre, los fanáticos de The Beatles tiene una cita inexcusable con Beatles Flaming Shakers.

El ritmo no para en 2026

El año nuevo empezará con el concierto de reencuentro de la banda zaragozana Volador que tendrá lugar el 8 de enero. El domingo 11, Manel Fuentes explicará ‘¿Por qué le llaman ‘The Boss’?’ en un homenaje a su idolatrado Bruce Springsteen; a través de sus anécdotas, relatos personales y canciones emblemáticas interpretadas en directo, Manel desnuda las historias que marcaron la vida de Bruce.

Manel Fuentes hace tributo a Bruce Springsteen / Europa Press

Y enero terminará el día 24, entre las cuerdas de la guitarra de Ariel Rot y su gira ‘En vivo mucho mejor’. Dentro de la programación del Inverfest de Zaragoza, el viejo rockero argentino vuelve a la capital del Ebro para celebrar el aniversario de su primer disco en solitario, ‘Hablando solo’, con una nueva gira en la que reúne a la banda original que le acompañó en 1998 en los conciertos de presentación.

También con la programación del Inverfest, la gira ’20 aniversario Pafuera telarañas’ de la extremeña Bebe se instalará en el Teatro de las Esquinas el sábado 7 de febrero.