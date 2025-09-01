La película 'aragonesa' que competirá en el Festival de San Sebastián
Gaizka Urresti estrena su nuevo documental en la prestigiosa cita internacional
Ya es oficial. El documental ‘Eloy de la Iglesia, adicto al cine’, dirigido por el cineasta vascoaragonés Gaizka Urresti y producido por Altube Filmeak y Allmura Films, se estrenará mundialmente el próximo miércoles 24 de septiembre en la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Lo hará dentro de la sección Zinemira, donde competirá por el prestigioso Premio Irizar al Cine Vasco con trabajos de Alauda Ruiz de Azúa, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, Alberto Rodríguez y Agustín Díaz Yanes, entre otros.
Considerado una de las voces más relevantes del cine español de la Transición, Eloy de la Iglesia hizo del cine su refugio y su adicción. Así lo resumía él mismo: “Lo único que nunca me ha fallado es el cine, lo único que sigo queriendo, amando, deseando, y el único enganche que jamás superaré”.
Urresti -Goya al Mejor Documental por ‘Labordeta, un hombre sin más’ y al Mejor Corto de Ficción por ‘Abstenerse agencias’- reconstruye en el su nuevo largometraje documental la figura de Eloy a través de las personas que compartieron con él platós, vivencias o años de investigación y de vida.
Figuras de primer nivel
El documental, escrito por Moisés Garrido, Juan Barrero y el propio Urresti, cuenta con la participación de figuras de la talla de José Sacristán, María Luisa San José, Fernando Méndez-Leite, Marisol García Morcillo, Luis E. Parés, Pedro Olea, Claudia Gravy, Carlos Aguilar, Eduardo Fuembuena, Ángel Pardo, José Luis Garci, Fernando Guillén Cuervo, Josetxo San Mateo, Alejo Loren, Pedro Moreno, Gaspar Noé y Verónica Luján, entre otros.
Tras su paso por festivales, la película llegará a las salas a finales de noviembre de 2025.
