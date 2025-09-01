La programación completa del Open House Zaragoza: cómo y cuándo conseguir las entradas

Tras el abrumador éxito de la primera edición, el Open House volverá a celebrarse en Zaragoza del 25 al 28 de septiembre con la misma intención, permitir a la ciudadanía redescubrir los espacios urbanos de la capital aragonesa con la arquitectura como hilo conductor. Si el año pasado, la mayoría de las sesiones colgaron el cartel de no hay entradas, este 2025 las previsiones no son inferiores.

La programación de este 2025

Las actividades de este año (que se puede ver con precisión en su web) incluyen visitas a Casa Moneva (con aperitivo incluido en el jardín), una ruta muralista por la Zaragoza moderna, recorrer Zaragoza desde el tranvía, el descubrimiento de la cara oculta de edificios como la central de energía DHC, el CaixaForum, el hospital Miguel Servet, Aragonia, el Auditorio, el nuevo estadio del Real Zaragoza, el Hotel Hiberus y el Colegio Mayor Peñalba, de la joyería modernista en Casa Gavín,.... Pero también un recorrido hídrico al calor de lo que fue la Expo 2008, y conciertos en lugares diferentes como el que ofrecerá Calavera en la iglesia de La Cartuja Baja y Rosin de Palo en la cúpula geodésica de La Granja.

Y es que el Open House también incluye actividades que interactúan con el entorno arquitectónico en el que se producen. Por ejemplo, con los espectáculos 'Blue' y 'Geure (R) A’ en el Hotel Hiberus y una experiencia sonora en el cementerio de Torrero. Junto a todo esto, el festival incluye un homenaje a García Mercadal por parte del Colegio de Arquitectos de Aragón.

Pero, ¿cuándo se podrán reservar las invitaciones para todas las actividades del Open House Zaragoza? Este martes se podrá comenzar a conseguir las plazas para cada una de las actividades programadas a través de la web del evento y en Entradium, según anuncia la cita en su propia página web.