El Sótano Mágico estrena temporada con el ilusionismo de Rafael Benatar

El próximo fin de semana, el primero de septiembre, El Sótano Mágico comienza su décima temporada con la visita de un referente mundial del ilusionismo. Rafael Benatar es miembro activo de la Escuela Mágica de Madrid, ha sido premiado internacionalmente, su talento ha sido reconocido por la Sociedad Española de Ilusionismo, la International Brotherhood of Magicians y la Academia de Artes Mágicas de Hollywood y ha traducido obras clave de la magia para la comunidad hispanohablante y ha actuado en más de 300 países alrededor del mundo.

El mago venezolano llega a Zaragoza para presentar su espectáculo ‘Imposibilidades Desconcertantes’, una experiencia interactiva que desafía los límites entre lo real y lo imaginado. En este espectáculo el público se verá envuelto en situaciones que combinan magia, mentalismo y humor filosófico, explorando los caminos entre lo improbable y lo imposible, lo inexplicable y lo desconcertante.

Una oportunidad única para disfrutar de la magia en todas sus formas: elegante, cercana, familiar y profundamente estimulante.

Progama especial del 5 al 7 de septiembre

Jueves 4 a las 20.00 horas: 'Jam Session Mágica'. Primera de la temporada. Cualquiera puede subir al escenario y compartir su magia.

Viernes 5 y sábado 6 a las 20.30 horas: Magia de Cerca con Rafael Benatar. Presenta ‘Imposibilidades Desconcertantes’, elegancia, humor y asombro en estado puro.

Sábado 6 y domingo 7 a las 17.00 horas: Magia en Familia. Espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión no tiene edad.

Las entradas están disponibles en la web de El Sótano Mágico.