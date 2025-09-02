Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alloza conmemora el aniversario del fallecimiento de Joaquín Carbonell

La localidad del polifacético artista recuerda su figura cinco años después de su muerte con un nuevo mural en su honor y un concierto

El turolense Joaquín Carbonell falleció el 12 de septiembre de 2020

El turolense Joaquín Carbonell falleció el 12 de septiembre de 2020 / El Periódico

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Asociación Cultural Joaquín Carbonell, con la colaboración del Ayuntamiento de Alloza, está organizando el IV Festival Carbonell Siempre, que se celebrará en Alloza el sábado 6 de septiembre.

Durante la celebración, un mural dedicado a Joaquín Carbonell se inaugurará en la plaza que lleva su nombre. Del diseño y realización se encargará Color en vivo. Y no faltará la música, acuden cantautores al encuentro: Bea Almar, Diego Escusol, Irene Gómez, Tritón Jiménez, D punto Liquen y Eli Lee (Se lee Li), que actuarán en el Local Social, a partir de las 19.00 horas, hora en la que se recordará al malogrado Joaquín Carbonell, que falleció durante la pandemia de la covid en el año 2020.

En las ediciones anteriores también se optó por este formato. Es decir, recordar al polifacético Carbonell combinando música con cine o con literatura, y este año con pintura, siempre es una solución acertada.

Noticias relacionadas y más

El año pasado, el dúo Mike & Mona interpretó canciones tanto de Joaquín Carbonell como relacionadas con él. Previamente se proyectó la película 'Años de luz', un documental sobre la generación paulina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents