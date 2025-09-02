Bunbury ya piensa en su concierto de Zaragoza: "Muchas ganas de reencontrarnos"

Apenas quedan menos de tres semanas para que Enrique Bunbury vuelva a ofrecer en Zaragoza un nuevo concierto dentro de la gira en la que se ha reencontrado con El huracan ambulante y que ya tenido su primer periplo por tierras americanas. Una etapa que no ha estado exenta de alguna polémica como cuando Bunbury lanzó un duro alegato contra el uso de los móviles en sus conciertos. De hecho, llegó a interrumpir uno de ellos por ese motivo.

A nadie se le escapa que el de Zaragoza será uno de los conciertos más emotivos de la gira (de hecho, el público aragonés agotó las entradas para la cita en el pabellón Príncipe Felipe del próximo día 20 en apenas unos días) y Enrique Bunbury seguro que se está preparando de una manera especial para el evento.

"Están siendo gloriosos"

Así lo ha confirmado a través de sus redes sociales donde ha hecho referencia al último tramo de la gira: "En nada estamos de vuelta con los últimos 'shows' del Huracán Ambulante Tour. Volvemos a España para verles a todos en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Y cerraremos en el Estadio Ferro en Buenos Aires. Muchas ganas de reencontrarnos nuevamente. Estos 'shows' con el Huracán Ambulante están siendo gloriosos y vamos a darlo todo en los cuatro conciertos que nos quedan. Les esperamos a todos! No nos fallen!".

El nombre de Bunbury también salió a la palestra hace dos semanas cuando Amaral denunció públicamente los insultos que llevaba recibiendo en sus redes sociales desde hace 20 años a raíz de un bulo relacionado con Buury y una de las giras españolas de Bob Dylan en la que Eva amaral fue su telonera.