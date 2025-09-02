Cala Vento (actúa en el Vive Latino): "La meritocracia está adulterada por muchas cosas ajenas a la música"

Joan Delgado y Aleix Turon llevan diez años demostrando que, a veces, con una guitarra y una batería es más que suficiente. El dúo ha celebrado este 2025 su primera década de vida con ‘Brindis’, un disco de versiones que ya presentaron el pasado mes de febrero en la sala Oasis de Zaragoza.

Acaban de celebrar su primera década de vida con ‘Brindis’, un disco de versiones. ¿Cómo surgió este proyecto?

Uno no se define por lo que es capaz de crear, sino también por aquello que lo inspira. Este disco tiene esta motivación. Es una mirada hacia atrás para entender quiénes somos; no tanto a través de nuestros propios temas sino a través de canciones de artistas que admiramos y que ojalá hubiéramos escrito nosotros.

Ya pudieron presentar este trabajo el pasado febrero en la sala Oasis con su gira exprés de doce conciertos en doce días. ¿Zaragoza siempre es una parada obligada?

Sí, fue un domingo por la noche y la gente estaba loca. ¡No pudo haber un mejor final de gira! Zaragoza es una de las ciudades en las que más veces hemos tocado, y siempre es bonito volver. Al Vive Latino llegaremos con el repertorio que venimos haciendo estos últimos conciertos de festivales.

En ‘Brindis’ han elegido a artistas y bandas de estilos y épocas diferentes. ¿Ha sido algo buscado para reivindicar su ausencia de prejuicios en la música?

Totalmente. Los dos tenemos una mentalidad muy abierta en cuanto a estilos musicales. Muchas veces nos seduce más la actitud con la que están hechas las cosas que el resultado en sí mismo. Creemos firmemente en la importancia que tiene el cómo consigues acercarte a tus deseos, el camino, más que el resultado final.

Ahora todo se etiqueta. ¿Por qué creen que hay esa necesidad de encasillar casi todo?

Bueno, es la herencia que venimos arrastrando desde la revolución industrial y el inicio del capitalismo. La especialización y la categorización no dejan de ser otro mecanismo más de control. Nos aburre y nos da miedo lo complejo, aquello difícil de digerir, la contradicción. No tenemos tiempo para nada, menos para discernir cuáles son los matices o detalles que hacen especial a una propuesta musical. Siempre es mucho más fácil si nos la encasillan dentro de un entorno ya conocido y asimilado.

A Cala Vento se le incluye muchas veces dentro de esa nueva ola de grupos de guitarras. ¿Se sienten a gusto en ella?

Depende de los grupos. No nos sentimos afines a cualquier banda que lleve un guitarrista, tiene que haber también una relación de valores y actitudes afines a nuestro sentir. Por ejemplo, nos despista un poco que se hable de indie cuando muchos de esos grupos de guitarras trabajan con compañías grandes. De hecho, hay veces en las que nos hemos sentido más cercanos a grupos sin guitarras.

En ‘Brindis’ han elegido algunos grupos que también han destacado por su apuesta por la autogestión. Fugazi, El Último de la Fila, Els Pets... ¿Son ejemplos para ustedes?

Claro. Es lo que venimos diciendo. Para nosotros no solo es importante el fin sino como te acercas a él. Aunque son dos bandas completamente distintas tanto Fugazi como El Último de la Fila disfrutan de una integridad envidiables.

Siempre han defendido el ‘hazlo tú mismo’. ¿Cómo de complicado es tener un grupo sin intermediarios?

Somos conscientes de que vivimos en un mundo globalizado y que eliminar intermediarios es prácticamente imposible, pero también hemos sabido aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para minimizar el impacto que puedan tener en nuestro proyecto los míticos intermediarios de la industria musical. Sin embargo, no podemos decir que seamos realmente autónomos, ya que muchas veces aún dependemos de terceros para poder desarrollar nuestra actividad. Ojalá alcancemos algún día la independencia total y absoluta (risas).

Su propuesta ha crecido en el directo. ¿Una banda debe ser sobre todo eso? ¿Furgoneta y carretera?

Bueno, lo que echamos de menos es la capacidad para pegártela y no caerte. Para entender la música como un acto colectivo que no entiende de fracasos, sólo de buenos y malos momentos como en cualquier relación social. Creemos que la meritocracia está completamente adulterada por muchas cosas que poco tienen que ver con la música como por ejemplo el marketing o las redes sociales. Que cada uno haga lo que quiera, faltaría más, pero nosotros siempre vamos a estar del lado de aquellos que hacen el camino al andar y no antes de salir de casa.

¿En algún momento se han planteado incorporar a un bajista?

Muchísimas veces. Y puede que acabe cayendo algún día. Bajista u otros músicos.

Llevan cuatro elepés con canciones propias y solo hay una en catalán. ¿Por qué decidieron apostar por el español en sus letras?

Porque era un territorio desconocido para nosotros. Ya habíamos compuesto canciones en inglés y en catalán y empezar a experimentar con el castellano era inspirador, nuevo y emocionante. Con el tiempo vimos que se iba generando una comunidad calaventiana castellanoparlante y quisimos seguir recompensando esa fidelidad. Pero no somos muy de repetir fórmulas y sentimos que cada vez estamos más cerca de algún cambio en ese sentido. Creemos que 'Brindis' es prueba de ello, con tres 'covers' en catalán.

Han dicho que ‘Brindis’ también representaba un paréntesis para pensar en la propuesta futura del grupo. ¿Ya lo tienen claro?

No, ante nosotros solo vemos un enorme, gigantesco y ultra emocionante vacío.