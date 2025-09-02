El montaje del Vive Latino afronta su recta final en la Expo

Apenas quedan tres días para que las puertas del recinto de la Expo de Zaragoza se abran para recibir a alrededor de 35.000 personas (entre el viernes y el sábado) en una nueva edición del Vive Latino España. ¿En qué se traduce eso estos días? En que los operarios trabajan a pleno rendimiento para que todo esté a punto de cara a que la experiencia entre los asistentes a esos dos días vuelva a ser óptima.

De hecho, este año, en esta cuarta edición, la organización ha decidido que algunos detalles de decoración sean una sorpresa y no permiten fotografiar ni las lonas de los escenarios ni ningún tipo de la cartelería del festival que este año va a adornar la cita.

Un evento que, además de la vasta oferta musical que vuelve a presentar distribuida en tres escenarios (en la explanada, en el anfiteatro de la Expo y en un escenario ubicado junto a la entrada situada en el pabellón de España), tiene una amplia zona gastronómica que presenta en esta ocasión una novedad, la cantina mexicana. Y junto a ella, regresa la lucha libre mexicana que ya triunfó en la primera edición del festival allá por el año 2022 después de dos años de aplazamiento con motivo del covid.

Pocas novedades

Más allá de eso, el recinto presenta pocas novedades en cuanto a su distribución y es que una de las características que más han destacado los asistentes en pasadas ediciones es la idoneidad de la Expo para acoger un festival de estas características.

Para hoy está prevista la tradicional visita de las autoridades, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, que conocerán de primera mano los últimos detalles del montaje.

Las entradas para el Vive Latino España se pueden comprar a través de la web del festival y de Ticketmaster. Los abonos cuestan 130 euros (más gastos de gestión) y las entradas de día 80 euros (más gastos de gestión).