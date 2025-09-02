Los conciertos de las últimas fiestas veraniegas en Aragón: de Rozalén a Seguridad Social

El verano enfila ya su recta final y, aunque la mayoría ya ha empezado a retomar su actividad rutinaria tras un largo periodo vacacional, todavía hay localidades que tiene preparada ya su traca final para sus fiestas patronales, es el caso de Alcañiz, Ejea de los Caballeros y Cariñena, entre otras. Programas en los que destacan figuras musicales.

Así, Ejea de los Caballeros recibe este miércoles 3 de septiembre a, cómo no, los locales Tako en una noche para el rock, que sumará también a los Ciclonautas. Al día siguiente (este jueves, 4) será el momento de Rozalén y el 5 de septiembre, uno de los clásicos de la música española, La Guardia será la encargada de poner la nota musical a las fiestas de la localidad de las Cinco Villas.

Alcañiz, Cariñena...

En Alcañiz, aunque la mayoría de su oferta está copada por orquestas, el 13 de septiembre recibirá a otra leyenda viva de la movida, Seguridad Social que desplegará toda su destreza musical ante el público turolense.

Cariñena celebra este mes también, además de sus fiestas patronales, la Fiesta de la Vendimia que tendrá como plato fuerte la actuación de Rozalén dentro de la programación del Divino Festival, que culminará su primera edición con esta actuación.

Además, en Cadrete, el 15 de septiembre, estará el dúo aragonés, Modelo, que está sonando con fuerza en los últimos tiempos (de hecho, está en el Vive Latino este próximo fin de semana) y no hay que olvidar las Fiestas de las Delicias que, entre otras actuaciones, contará este año con Leticia Sabater el 7 de septiembre y con Modelo y Benito Kamelas el 13 de septiembre.