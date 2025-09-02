¿Qué comer en el Vive Latino?: toda la oferta gastronómica

El Vive Latino, que en apenas unos días (se celebra este viernes y sábado) llenará el recinto de la Expo de Zaragoza de conciertos sin pausa desde las 17.00 horas hasta más allá de las dos de la madrugada, desde su primera edición ha querido apostar por su Zona Gastro donde la gastronomía de ambos lados del Atlántico toma un protagonismo especial.

El plano del recinto del Vive Latino España. / VLE

Situada en los cacahuetes de la Expo en la zona que transcurre desde los dos escenarios principales hasta el más pequeño (donde además se instalan mesas y hay una gran cantidad de espacio y zona verde para que la gente pueda descansar y disfrutar de la comida), el festival ya ha desvelado la oferta que este año se podrán encontrar los asistentes a la cita de la capital aragonesa.

Los restaurantes del evento

Así, el Vive Latino apuesta por La Cachapera y Molarepa como prueba de la gastronomía venezolana, Fast Napoli y El Rebost de L’Avia para la comida italiana, El Ceviche como punta de lanza peruana y Distrito México para el país centroamericano y para comida española Vinos Rubio, Sabor Pirineo (Gluten Free) y Ternasco de Aragón. La oferta en esta zona se completa con La Jamada, Birolla, Mai Tai, Ham y Hot Dog Boss dentro de la zona de hamburguesas y hot dogs. Como novedad, este año se instalará una cantina mexicana junto al escenario del anfiteatro de la Expo.

“Dentro de la zona gastronómica del festival, habrá diferentes opciones para celiacos, vegetarianos, veganos, etc. Todos los puestos dispondrán también de una carta donde se indiquen los productos que contienen sus diferentes elaboraciones”, explica el propio festival en sus canales oficiales.

Con respecto a la bebida, habrá fuentes de agua gratuitas para poder refrescarse e hidratarse en cualquier momento. Para esta edición, se contará con 15 puntos de fuentes a lo largo del recinto y 70 puntos en las zonas de baños.

Para el consumo de bebida en las barras se volverá a utilizar el vaso reciclable. El festival le entregará a cada asistente un vaso al entrar al evento y si se rompe o se daña, se le cambiará por otro nuevo en la barra. Además de esta medida para reducir residuos, “todos los envases de los restaurantes son reciclados y de material reciclable y/o biodegradable”, aseguran.