El Teatro Arbolé presenta su nueva programación para todos los públicos

El Teatro Arbolé comienza este domingo, 7 de septiembre, la programación de su nueva temporada y será ya la trigesimo séptima; 37 años programando actividades teatrales para todos los públicos, pero especialmente para la infancia. Como ya es tradición, el curso lo abrirá la obra ‘Los tres cerditos’.

Para la puesta de largo de este nueva programación se han reunido el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y el nuevo gerente del Teatro Arbolé, Pablo Girón, y su histórico director, Esteban Villarrocha.

Villarrocha ha querido introducir el acto recordando que el Teatro Arbolé es la única concesión del Parque del Agua Luis Buñuel que sigue abierta desde 2008 y que “hay que revitalizar el parque porque es una de las cosas bonitas que tiene la ciudad para disfrutar”. También ha incidido de esta manera en que la mayor novedad, después de casi cuatro décadas, “es que seguimos abriendo” y que “Arbolé es un ejemplo de resistencia”. No ha perdido la oportunidad de recordar que la compañía está por cuarta vez nominada para el Premio Nacional de Teatro para la infancia y la juventud, que da el Ministerio de Cultura, y espera que este año ya se les conceda; la decisión se conocerá después de Pilares.

El director general de Cultura se ha confesado un “devoto de la familia Arbolé” y ha hecho hincapié en “arraigo en el tejido social de las propuestas culturales en Aragón”. Olloqui ha apoyado la candidatura del Teatro Arbolé a ese Premio Nacional, ya que cree que Arbolé “es el humus, el sustrato, donde crece el fenómeno de éxito cultural en Aragón” en tanto que se dirige al público base que es la infancia. En la misma línea, Sara Fernández ha reseñado que Arbolé ha hecho amar el teatro a muchas generaciones y que no concibe “programación del Pilar sin Teatro Arbolé”. Fernández ha asegurado que también crean un intercambio cultural enriquecedor con el resto del mundo, que sirve para “abrir la mente”, como lo demuestra el Festival Iberoamericano de Teatro para Niños que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre.

Por su parte, Pablo Girón después de su larga trayectoria dentro la compañía toma la gerencia del teatro y no ha podido dejar de subrayar cómo ha evolucionado la profesión en estas décadas: “Los titiriteros éramos vistos como ‘robagallinas’ y ahora somos gente respetada”. No obstante, Girón ha indicado que cuando Arbolé empezó eran “únicos en España” y ahora hay entorno a 40 salas con programación permanente de teatro infantil.

El gerente ha explicado que la programación será como un río. “Ese río tiene una fuente que son ‘Los tres cerditos’ y de ella ya sale el resto de la programación”, ha puntualizado Girón. Ese río empieza ahora, en septiembre, y desembocará en julio. El curso del río y sus meandros pasarán por: XII Festival Iberoamericano de Teatro para niños, del 12 al 14 de septiembre; La programación de las Fiestas del Pilar, del 3 al 13 de octubre, en la calle Moret, con la Barraca de Títeres, y la programación para público joven y adulto en la Sala Arbolé con ocho espectáculos de monologuistas; de octubre a noviembre, cada fin de semana, teatro infantil con diversas compañías nacionales; en diciembre, durante el puente de la Constitución, del día 6 al 8, el II Festival de Magia Potagia en Familia y, del 22 de diciembre al 7 de enero, el festival ‘Una navidad de cuento’; para el año que viene también habrá una nueva edición de la Muestra de Teatro Amateur (MUTEA) y muchas otras actividades que todavía quedan por anunciar. También el Teatro Arbolé saldrá de España para participar del Taller Internacional de Matanzas, en Cuba.

Tal y como señalaba la consejera Sara Fernández, la labor de intercambio cultura es una de las señas de identidad de Arbolé y esto les ha hecho merecedores de un homenaje en El Salvador. Así lo han desvelado durante la presentación: “El día 1 de octubre en la Casa de España, en El Salvador, se hace un homenaje a Teatro Arbolé por su trayectoria”.

Teatro e infancia, un vínculo necesario

De otro lado, el Teatro Arbolé está involucrado en la tarea de llevar al teatro a las escuelas, o más bien: en llevar a las escuelas al teatro con sus Campañas de Audiencias Escolares, para escolares desde infantil hasta secundaria. En este sentido, Girón ha destacado la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza para que estos programas sean gratuitos en los colegios de las zonas escolares con familias de bajos recursos, pero ha indicado que aun así es complicado económicamente para algunas familias y “estaría bien que les pudieran pagar también el autobús para llegar hasta aquí”.

La Escuela de Teatro abrirá sus clases, y van ya 16 temporadas, para el alumnado entre 6 y 18 años. Villarrocha ha recalcado que el objetivo de la Escuela no es crear actores, aunque alguno ha ido saliendo, sino que es más una “escuela de juego dramático”.

Sobre este aspecto, y en relación con la reciente iniciativa de la propuesta no de ley presentada por el diputado nacional Jorge Pueyo (CHA-Sumar) para la integración de las artes escénicas en el currículum de infantil y primaria, no han querido ni Villarrocha ni Girón dejar pasar la oportunidad para recordar que "el teatro es terapia". Según Esteban Villarrocha: “Hay países que tienen integrado la arte escénica perfectamente en la escuela”, pero aquí el problema es “¿Cómo integrar las artes en el diseño curricular de primaria?” y, sobre todo, quién se encarga de impartir esas enseñanzas que se deben centrar en el juego dramático, muy positivo para el desarrollo de neurodivergencias, problemas de aprendizaje o situaciones de adaptación y evolución emocional de los niños y niñas de estas edades.

Además, esa infancia es la cantera de las audiencias culturales y “si no trabajamos la infancia, mal asunto”, ha asegurado Villarrocha que entiende que también hay que atraer a jóvenes “aunque ahí tenemos la competencia del algoritmo”.