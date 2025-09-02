Villanueva de Huerva celebra su II Festival de Música Antigua con nueve conciertos en septiembre

El Ayuntamiento de Villanueva de Huerva, tras la buena acogida de su primera edición en 2024, ha organizado el II Festival de Música Antigua, con la colaboración del Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza en el que el órgano histórico y su extraordinario sonido será uno de los protagonistas. Esta segunda edición se ha ampliado notablemente con la celebración de un total de nueve conciertos donde se podrán escuchar intérpretes de primera línea en el panorama musical internacional.

La inauguración de este festival tendrá lugar el domingo 7 de septiembre con el proyecto musical local Viaggio da Venezia a Amsterdam y un programa dedicado al violín barroco titulado 'El gusto de la hermosa. Música de bayle para violín en la España de 1770'. A continuación, el trío navarro Hespérides como si de un jardín amplio y diverso se tratase, interpretará un repertorio que discurre a través de varios siglos de música religiosa y profana en la vieja Europa. La bellísima voz de Zuberoa Aznárez, será acompañada por los instrumentos (arpas, viela, rabel, zanfoña, flauta, etc.) de sus compañeras, Edurne Aizpún y Gloria Aleza.

Alejandra Escolante

Ya el 13 de septiembre sonará el órgano histórico de la iglesia parroquial en todo su esplendor en las manos de Alejandra Escolante. La magnífica intérprete gallega ofrecerá un programa dedicado al órgano ibérico del siglo XVIII, con obras del Padre Antonio Soler, Carlos Seixas, Fray Antonio Martín y Coll, Carlos Baguer o Rafael Anglés, entre otros. Posteriormente, la actriz Nuria Lestegás acercará a la época de los Alday, una familia de violinistas menorquines en la Francia posrevolucionaria. Junto a ella, los miembros del Cuarteto Alicerce, cuyos instrumentos -violín, viola y violoncello- serán protagonistas de la parte musical.

El cartel del festival de este año. / DPZ

La música del siglo XVII llenará la tarde del domingo 14. Primero, con el trío Alday -compuesto por los violinistas Jesús Martín y Roberto Santamarina, junto con Alejandra Escolante a la espineta- que ofrecerán una muestra de la música creada por la escuela boloñesa del violín entre 1660 y 1675. La tarde se cerrará con el recital de Los Músicos de Su Alteza, conjunto zaragozano que lleva más de treinta años en los escenarios y cuya fama traspasa nuestras fronteras. En esta ocasión la gran soprano Olalla Alemán y Luis Antonio González, al órgano histórico de 1607, nos deleitarán con música española e italiana del siglo XVII: composiciones de Monteverdi, Frescobaldi, Sances, Correa de Arauxo, Juan Hidalgo, Pablo Bruna, etc.

Este año en el festival se ha dedicado un día para la difusión de la música antigua entre los niños, será el sábado 20. El Ensemble Musicantes traerá 'El dragón y el caballero apetitoso', un cuento medieval para que pequeños y mayores disfruten, a través de esta historia narrada y proyectada, de la música e instrumentos de la Edad Media. Una experiencia que, sin duda, será entrañable e inolvidable para todos.

Clausura del festival

El festival se clausurará el 21 de septiembre con dos conciertos. El virtuoso portugués de instrumentos de cuerda pulsada Tiago Matias, dará muestra de su arte a la guitarra barroca y vihuela de mano a través de su programa 'Iberia. Viaje por la música ibérica de los siglos XVI, XVII y XVIII'. El último concierto de la edición tendrá el título 'Baile a orillas del Huerva. Música y danza en tiempos de Goya' y correrá a cargo del joven dúo Modern Baroque, compuesto por la bailarina Inés Turmo y Carlos González. Carlos interpretará diversas piezas en el órgano histórico de Villanueva que Inés bailará con la sutileza y gusto que le caracterizan, con trajes y técnicas de la época.

Todos los conciertos serán gratuitos y, para acceder cada jornada a la iglesia y disfrutar de la música antigua, será necesaria invitación. Las invitaciones se pueden conseguir leyendo el código QR del cartel y rellenando el formulario que aparece en el enlace.