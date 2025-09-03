‘Asesinato en el Orient Express’ sube el telón de la temporada en el Principal

La temporada teatral 2025-26 se inicia este mes en el Teatro Principal y vendrá cargada de comedia, magia, danza, flamenco, musicales y espectáculos familiares, pero sobre todo de teatro. El pistoletazo de salida lo dará ‘Asesinato en el Orient Express’, una adaptación basada en la realizada por Ken Ludwig en Estados Unidos y traducida por Alicia Serrat.

El actor Juanjo Artero y el director de la obra José Saiz –y, en esta ocasión, también actor-, junto a la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, han presentado esta versión del clásico de Agatha Christie. Fernández ha animado a los espectadores a acudir a alguna de las nueve funciones que se representarán, según la consejera “quedan ya pocas entradas, así que espabilen los que todavía no la tengan”.

El director, José Saiz, ha indicado que estará también participando del elenco en el papel de S. Ratchett por la baja del intérprete que realiza ese papel. “No hay que descubrir a Agatha Christie, sigue siendo una ‘crack’ 50 años después de su muerte”, ha introducido Saiz para luego destacar que ‘Asesinato en el Orient Express’ no es un título frecuente en el teatro porque es “excesivamente complicado”. Para Saiz “once personas en un vagón de tren es la antitésis del teatro” y ha puesto en valor esa complejidad que se acompaña de un cuidado vestuario y ambientación.

Una adaptación teatral novedosa

El popular actor Juanjo Artero vuelve, una vez más, a Zaragoza para protagonizar esta obra. Él será quien de vida al célebre investigador belga, Hércules Poirot. “Pensaba que no era un personaje para mí”, ha reconocido Artero quien por el contrario ha destacado que ésta es una “experiencia maravillosa” y que es un personaje que se disfruta mucho: “Poirot es un espíritu”. El estereotipo del detective que tiene el público en su mente, ya sea por el cine o por la literatura, se aleja de la apariencia física de Juanjo Artero quien no ha renunciado a lucir el característico bigote de Poirot y que defiende que esta interpretación “es más una actitud” que una caracterización.

Según el director, José Saiz: “los personajes bailan alrededor de Poirot”. Esto define un elenco coral que se mueve con el dinamismo de la escenografía. Además de Juanjo Artero, hay doce pasajeros en el Orient Express interpretados por el propio José Saiz, Jaime Vicedo, Helena Font, Ricardo Saiz, Paco Pellicer, Mönica Zamora, Carmen Higueras, Candela Granell, Estela Muñoz y Fidel David.

50 años de la muerte de Hércules Poirot

La obra que está recorriendo España durante este 2025, año del 50 aniversario de la muerte literaria del personaje de Hércules Poirot, promete transportar no solo en el espacio sino en el tiempo al público asistente. La escenografía recrea los vagones de tren históricos con una estética cinematográfica. Tanto el vestuario como el diseño lumínico y sonoro envuelve a los espectadores y los sumerge en el ambiente del Orient Express.

‘Asesinato en el Orient Express’ es uno de los títulos más conocidos de la maestra del misterio. En este libro, Hércules Poirot tiene que descubrir quién es el asesino de otro de los pasajeros mientras que el famoso tren que conecta París con Estambul queda bloqueado en mitad de la nieve. Sin embargo, “el final es más potente que el que se conoce” ha advertido Saiz quien a coincido con Artero en definir de “contundencia brutal” la forma en la que se resuelve todo en esta adaptación novedosa y única en la escena teatral española.

Así pues, sube el telón del otoño en el Principal, un teatro que cumple 225 años desde su inauguración y del que Saiz ha señalado que “es una gozada estar en este teatro; soy un privilegiado”, en referencia a sus recurrentes visitas al escenario zaragozano.

Las funciones comenzarán a las 20.00 horas, exepto los domingos que se iniciarán a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 25 euros, con bonificaicón en la función de mañana, jueves 4 de septiembre.