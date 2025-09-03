El ciclo La Buena Estrella empieza el curso con la película 'El talento'

El lunes 8 de septiembre, los cineastas Fernando León de Aranoa y Polo Menárguez y la actriz Mirela Balic, intervendrán en la sesión 247, la primera del curso, de La buena estrella, el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza.

El acto se celebrará a las 19.00 horas en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad y será moderado por el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre.

El encuentro se centrará en'El talento', un largometraje dirigido por Menárguez, coescrito y coproducido por León de Aranoa e interpretado por Ester Expósito, Pedro Casablanc y Mirela Balic, actriz invitada en la sesión.

La película, basada en la novela de Arthur Schnitzler 'La señorita Else' (1924), trata asuntos como el precio del talento, el abuso de poder o la pérdida de la clase social.

La historia arranca cuando Elsa, interpretado por Ester Expósito, una talentosa estudiante de violonchelo, celebra en una lujosa fiesta de la alta sociedad el aniversario de su amiga Idoia (Mirela Balic). Rodeada de glamour y promesas de éxito, su noche da un giro inesperado cuando recibe una llamada de su madre. Lo que su madre le pide la coloca en una encrucijada: tiene la posibilidad de sacrificarse para asegurar su futuro, pero a costa de su propia dignidad. Entre la música, el privilegio y la moral, Elsa deberá decidir quién es y hasta dónde está dispuesta a llegar.

Polo Menárguez es el director de películas como 'El plan' o series como 'Los Farad' y 'Las abogadas'. Mirela Balic se reveló en la serie 'Élite' en su papel de hija del personaje de Maribel Verdú. Por su parte, Fernando León es uno de los creadores más estimulantes de la cultura española; con sus películas -'Familia', 'Barrio', 'Los lunes al sol' o 'El buen patrón'- ha logrado numerosas distinciones. El pasado mes de mayo protagonizó una sesión de La Buena Estrella dedicada a su libro 'Leonera'.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo del Aula Magna del Paraninfo.