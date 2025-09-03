El Cuarteto de Nos (actúa en el Vive Latino): "Después de 40 años de trayectoria, vivimos nuestro mejor momento y llenamos estadios"

Llevan 41 años de trayectoria y afirman con rotundidad que se encuentran, de lejos, en «el mejor momento» de su historia. «Somos una banda de rock rara y, como tal, nos pasan cosas extrañas. Como ahora, que estamos reuniendo a más seguidores que nunca y sin vivir de éxitos pasados», destaca Roberto Musso (Montevideo, 1961), compositor y vocalista de El Cuarteto de Nos. El grupo uruguayo, que este viernes actúa en el Vive Latino, también ha conseguido rejuvenecer a su público en los últimos años. De hecho, subrayan que «el 75%» de los asistentes a sus conciertos tienen menos de 25 años.

¿Cómo lo han conseguido? Musso reconoce estar lejos de saber cuál es la fórmula secreta, aunque hay algunas variables que podrían explicar el fenómeno. Por un lado, algunas de sus últimas canciones y discos han flirteado con el hip hop (siempre aderezado con el rock) en una evolución quizá más aceptada por el público juvenil. «Nos gusta fusionar diferentes estilos y, en ese sentido, la generación actual es mucho más abierta y lo acepta todo con más naturalidad», indica Musso.

Pero por encima de esa apertura estilística están sus cuidadas letras. Canciones que hablan de cuestiones filosóficas y psicológicas y que abordan abiertamente el mundo de las emociones con diferentes temáticas como por ejemplo la salud mental o el bullying. Y todo ello estructurado sobre una línea muy narrativa, construyendo cada tema como pequeños relatos protagonizados por diversos personajes. «Lo que busco de alguna manera es que la gente se pueda identificar con ellos y para eso me inspiro en mis propias experiencias o en cosas cotidianas», explica Musso, que aún se sorprende cuando ve entre el púbico a chavales de 14 o 15 años.

El disco que impulsó esta apertura generacional y que consolidó la internacionalización de la banda fue Raro (2006), con canciones muy exitosas como Yendo a la casa de Damián o Invierno del 92. Después llegaron trabajos como Bipolar, Porfiado, Apocalipsis zombi o Lámina once, discos que los han convertido en una institución en su país (han llegado a congregar a más de 35.000 personas) y que les han hecho girar por toda Latinoamérica y Europa. «El 98% de nuestros shows ya son fuera de Uruguay y más o menos una vez al año solemos cruzar el charco. Recuerdo que antes de la pandemia tocamos en Zaragoza», rememora Musso.

Ahora vuelven en el marco del Vive Latino, un festival que conocen bien en su versión mexicana. «La primera vez fue en 2006 y desde entonces no hemos faltado. La verdad es que nos hizo mucha ilusión saber que se había exportado a España», destaca el líder de la banda, que regresa a Zaragoza para presentar su nuevo disco de estudio: Puertas (2025). «Musicalmente –apunta– es más rockero y guitarrero que el anterior y a nivel de letras sigo manteniendo el foco en esa parte filosófica y construyendo esos personajes».

El álbum se compone de ocho canciones en las que Musso propone un nuevo viaje por diferentes emociones y una mirada del mundo que, aún con sus oscuridades, siempre logra encontrar la luz: «Hay puertas que nos llevan a arenas movedizas pero siempre tenemos que estar preparados ante ellas para tomar una decisión».

Identidad propia

Su apuesta por esa narrativa y concepción de las canciones ha ido generando un sello personal que ha sido recibido con los brazos abiertos por sus nuevos oyentes. «Aún nos sorprende cuando vemos a chicos y chicas acompañados de sus padres en los conciertos. Es algo increíble, pero estamos muy felices», reconoce Musso, que recuerda que la banda nació como un «hobby de colegio».

«Ensayábamos en las casas de nuestros padres y me acuerdo que nos decían que siguiéremos estudiando porque de eso nunca íbamos a vivir. Al final ese hobby fue creciendo, tuvimos que dejar nuestros trabajos y ahora estamos llenando estadios», rememora Musso. El crecimiento fue progresivo hasta que en 2006 dieron ese salto que les ha llevado a llenar estadios en Latinoamérica y a actuar cada año en España y otros países europeos.

Su concierto en el Vive Latino se ha programado para este viernes a las 17.40 en el escenario del anfiteatro de la Expo. Tendrán unos 45 minutos para presentar algunos de los temas de Puertas y tocar sus canciones más emblemáticas, con el cierre habitual de Yendo a la casa de Damián.

De esta forma, el festival zaragozano permitirá de nuevo ver en directo a otro de los grupos uruguayos de referencia después de que No Te Va Gustar actuara en la edición de 2023. Ambas bandas, junto a La Vela Puerca, forman una especie de triunvirato del rock en Uruguay y las tres han logrado dar el salto al otro lado del Atlántico.