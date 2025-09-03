El Vive Latino espera un 20% de público extranjero

Más de 1.000 operarios están trabajando en el recinto de la Expo de Zaragoza desde hace dos semanas para que todo esté a punto para la celebración este viernes y sábado del Vive Latino. Dos días en los que se espera la presencia de 35.000 asistentes, de los que los organizadores calculan que el 20% sean extranjeros, el 30% españoles de fuera de la comunidad y la mitad sea público local. Cifras que ha desvelado la alcaldesa, Natalia Chueca, en la visita al recinto en la que ha estado acompañada por la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, y por el director del Vive Latino España, Nacho Royo.

"Zaragoza está ya preparada para esta gran cita, con un 80% de ocupación hotelera ahora mismo y se espera que lleguemos incluso al 90% a lo largo del fin de semana con estos últimos días de venta de entradas que se esperan", ha desvelado Chueca, quien ha resaltado el impacto económico, "uno de los principales valores de este festival, que busca atraer a los amantes de la música latina a Zaragoza y posicionar a la ciudad como epicentro de la música latina en Europa".

El espacio del festival

El recinto, los 80.000 metros cuadrados que acogerán el Vive Latino, reflejan estos días el intenso trabajo de la organización para acometer el montaje, de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza, que pone a su disposición a los profesionales de diferentes ámbitos para garantizar su puesta a punto de manera óptima y que comenzó el pasado 21 de agosto. Como en ediciones anteriores, de manera directa, en torno a mil trabajadores intervienen en las labores de acondicionamiento, montaje, durante el desarrollo del festival y la posterior recogida.

Desde que comenzó a instalarse Vive Latino se han realizado trabajos de adecuación de la zona de hostelería, la instalación de agua y desagüe para los puestos de restauración, sistemas de extinción de incendios, las acometidas eléctricas y las conexiones para la restauración, las barras del festival, el área de merchandising, la zona de servicios WC y los accesos. En busca de ofrecer la mayor comodidad a los miles de asistentes en las dos jornadas, la organización ha dispuesto más de 20 puestos de comida local e internacional, además de foodtrucks, en los que encontrar opciones veganas, vegetarianas, sin gluten, sin lactosa y diversidad de alimentos y bebidas.

15 fuentes de agua

Tras comprobar el correcto dimensionamiento del sistema de suministro de agua dentro del festival, se mantendrá con 15 puntos de fuente en el exterior y 70 puntos en las zonas de baños. Existen zonas dispuestas para personas con movilidad reducida a las que podrán acceder con un acompañante. Se trata de plataformas elevadas a cierta altura para facilitar la visibilidad de los escenarios.

Según la alcaldesa, "hay que agradecer al promotor, a Nacho Royo, no solamente su apuesta reiterada por este festival en la ciudad de Zaragoza, sino también la gran coordinación y trabajo que hace para que sea un éxito y para integrarlo dentro de todo lo que son los servicios municipales, para que la satisfacción de los espectadores sea máxima".

Desde que llegó al recinto Expo en su primera edición, esta gran cita cultural iberoamericana ha alcanzado los 19.000.000 de euros de impacto económico en la ciudad y una asistencia de 115.000 espectadores.