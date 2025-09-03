Luco de Jiloca ‘enluquece’ con música y mucho humor este fin de semana

La localidad turolense de Luco de Jiloca celebra, del 5 al 7 de septiembre, la cuarta edición del Festival de mucho humor Enluquecidos, un festival que aborda el humor desde diversas disciplinas artísticas. Además de las actuaciones se han programado diversas actividades dirigidas a todos los públicos en sus tres escenarios: la plazateleclub, el Escenario Remolque y el Escenario Solar.

Promovido por la Asociación Enluquecidos, la cita aspira a que Luco de Jiloca -población que ronda los 75 habitantes censados- sea una vez más el epicentro del humor en Aragón, con el reto de ofrecer una mirada positiva hacia la llamada España despoblada, que no vacía, donde a pesar de las adversidades viven y desarrollan su actividad creativa no pocos artistas aragoneses, entre ellos Roberto Montañés y Laura Ruiz, miembros de Los Gandules, y de la banda de tex-mex Los Ases del Jiloca, que además forman parte del equipo organizador. La asistencia a los distintos eventos tiene carácter gratuito hasta completar aforo.

Música y humor de viernes a domingo

El festival se inaugurará el viernes, 5 de septiembre a las 18.30 horas, con la exposición de humor gráfico ‘Cosas que pasan’, del autor Darío Adanti y que se podrá visitar durante todo el fin de semana. Tras esta inauguración, tendrá lugar la lectura de los relatos finalistas del III Concurso de Microrrelatos Enluquecidos, por parte del cómico Diego Peña. El festival continuará a las 20.00 horas con Los Cuerdos de Atar y su mezcla de canciones gamberras de múltiples estilos. A las 22.00 horas será el momento de David Fernández, conocido por su participación en Eurovisión como el Chikilicuatre y su espectáculo ‘No estoy bien’. Cerrarán la jornada los monólogos de Xavi Daura y Vanessa Valero.

Cartel del festival Enluquecidos 2025 / Enluquecidos

El sábado 6 de septiembre, se inaugurará en el ‘Chaflán Enluquecido’ el concurso popular de chistes ‘El Deshueve’. A las 11.30 horas será el turno del ‘Circo Jotero’ con Noche Diéguez. Continuará a las 12.30 horas Mario Ezno y su inseparable títere Manolo con ‘Las Aventuras de Manolo Bolaño’, en el escenario Solar. Después, a las 13.30 horas Perros callejeros Sound System amenizarán el ‘Vermú Torete’. A su vez, se presentará ‘Los Artistas del gremio: el cómic’, con Diego Peña y XCar y miembros de la conocida charanga.

La tarde empezará con ‘La gran sorbida de flanes: Menudo flanazo’ y el ‘stand-up’ de Sara Drama e Irene Despechada y su ‘Ya no estamos para estos trotes’. A las 17.30 horas será el turno de Boticaria García y ‘El show de las superkinas’, un espectáculo divulgativo donde la alimentación saludable, el ejercicio físico y el humor van de la mano. A las 19.30 horas Juako Malavirgen y Diego Peña son ‘The Cortos’ en el escenario Solar. Además, durante toda la tarde, la PAI ofrecerá ‘Ferieta de juegos’ para los más pequeños.

El sábado culminará con la actuación de Marisol Aznar y ‘¡Madre mía!’, para terminar la jornada con un concurso de camisas feas, ‘Horteras sin fronteras’, amenizado por Irene Despechada.

Clausura y entrega de premios

El domingo, alrededor de las 11.30 horas, será el momento de ‘El Puntazo’ y el final del festival a las 13.00 horas correrá a cargo de Paco Enlaluna y ‘Besarse de risa’. Otro de los momentos estrella del fin de semana, será la entrega del galardón Enluquecida del Año –diseñado por José Azul-, a Marisol Aznar; el premio en otras ediciones ha recaído en cómicos como Jorge Asín, Pepín Tre o Pablo Carbonell.

Además, durante todo el fin de semana habrá un mercado dedicado al humor que los organizadores han dado en llamar ‘Tenderetes de mucho humor’.