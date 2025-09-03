La música Pilar Almalé inaugura su primera exposición de pintura
La exposición ‘Tanta belleza’ de Pilar Almalé se podrá visitar hasta el próximo 16 de octubre en el Café Renacimiento de la calle San Vicente de Paúl (Zaragoza)
La artista zaragozana Pilar Almalé, reconocida por su trayectoria como música y compositora, presenta su universo pictórico en la exposición 'Tanta belleza', una propuesta que une arte visual, vivencia interior y contemplación.
La muestra se inaugura hoy, miércoles 3 de septiembre, a las 19.00 horas en el Café Renacimiento, situado en la calle San Vicente de Paúl, 7, de Zaragoza. La exposición, que se podrá visitar hasta el 16 de octubre, está organizada por Arte en Marcha y comisariada por Lucía Ruiz de Temiño.
Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y formada en viola da gamba y composición, Almalé ofrece una colección de óleos y acuarelas abstractas donde la naturaleza y el paisaje se convierten en puertas hacia lo profundo, en una búsqueda personal que la artista describe como un diálogo "del cotidiano con lo onírico".
La inauguración contará con un momento especial, ya que la propia Almalé mezclará sus dos lenguajes artísticos en una "una pincelada" de música en vivo, estableciendo un puente entre el sonido y la imagen.
