El Vive Latino desvela la sorpresa final: ¿Quién cerrará el festival?

El Vive Latino España que volverá a ser un puente sobre el Atlántico este viernes y sábado en Zaragoza con la presencia de casi 40 artistas de las dos orillas aún tenía un huevo para una última sorpresa artística que ha desvelado a través de sus redes sociales. Un anuncio "solo para los más valientes", han señalado a través de su redes con un provocativo: "Se nos había quedado esto sin publicar...".

Y es que después de dos días intensos con más de 18 horas de música en total, los que aguanten hasta la última hora en la jornada del sábado podrán despedirse de la cita con una sesión muy especial, la que ofrecerá Alex Curreya a partir de las 3 de la madrugada en el Escenario Vive Latino, el más pequeño de los tres que conformarán el evento.

Muy presente en la escena

Curreya es un DJ barbastrense que está muy presente en la escena musical aragonesa. Destacan el indie y la electrónica como principal arteria de sus vivas sesiones, siendo testigo de ello festivales como Castillo de Aínsa, Barbarroja Pop Festival (Cintruenigo) o Festival Amante (Borja). Sus 10 años de profesión le han llevado a pinchar en sala López, Florida 135 o Reset Club entre otras. Habitual en la cartelera zaragozana podrás verlo en Jane Birkin, Tardeo Zaragoza, o Tony Wilson donde es residente.