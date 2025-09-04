¿A qué hora toca cada grupo en el Vive Latino?: El programa completo
35 artistas actuarán entre los dos días en el recinto de la Expo de Zaragoza
El Vive Latino España celebra su cuarta edición en el recinto de la Expo de Zaragoza este viernes y sábado. A lo largo de los dos días, un total de 35 artistas tenderán puentes musicales entre ambas orillas del Atlántico en una cita que espera congrear, en sus previsiones más optimistas, a 38.000 asistentes durante los dos días.
Viernes, 5 de septiembre
ESCENARIO AMBAR
17.00-17.40. Puño Dragón.
18.25-19.15. Alcalá Norte.
20.05-21.10. Los secretos.
22.15-23.35. Coque Malla.
0.40-2.00. Love of lesbian.
ESCENARIO CAJA RURAL DE ARAGÓN
17.40-18.25. Cuarteto de Nos.
19.15-20.05. Shinova.
21.10-22.10. G-5.
23.40-0.40. Los ángeles azules.
2.00-3.00. Alizzz.
ESCENARIO ESCENA VL
17.15-17.55. Total Noventa.
18.30-19.20. Johnny Garso.
19.55-20.45. La gusana ciega.
21.20-22.10. José Madero.
22.45-23.35. Monsieur Periné.
0.10-1.00. Cala Vento.
1.35-2.25. El Momo.
Sábado, 6 de septiembre
ESCENARIO AMBAR
17.00-17.40. María José Llergo.
18.25-19.15. Zahara.
20.05-21.05. Fangoria.
22.15-23.45. Kase.O.
0.50-2.00. Molotov.
ESCENARIO CAJA RURAL DE ARAGÓN
17.40-18.25. Los punsetes.
19.15-20.05. Maldita vecindad.
21.10-22.10. Iván Ferreiro.
23.50-0.50. León Benavente.
2.00-3.05. Macaco.
ESCENARIO ESCENA VL
17.15-17.55. Señoras y bedeles.
18.30-19.20. Conociendo Rusia.
19.55-20.45. La estrella azul Live.
21.20-22.10. Depresión Sonora.
22.45-23.35. Las Novias.
0.10-1.00. Modelo.
1.50-2.40. Son Rompe Pera.
3.00. Alex Curreya.
