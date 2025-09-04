Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿A qué hora toca cada grupo en el Vive Latino?: El programa completo

35 artistas actuarán entre los dos días en el recinto de la Expo de Zaragoza

León Larregui durante el concierto que ofreció el año pasado en el Vive Latino.

León Larregui durante el concierto que ofreció el año pasado en el Vive Latino. / EL PERIÓDICO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

El Vive Latino España celebra su cuarta edición en el recinto de la Expo de Zaragoza este viernes y sábado. A lo largo de los dos días, un total de 35 artistas tenderán puentes musicales entre ambas orillas del Atlántico en una cita que espera congrear, en sus previsiones más optimistas, a 38.000 asistentes durante los dos días.

Viernes, 5 de septiembre

ESCENARIO AMBAR

17.00-17.40. Puño Dragón.

18.25-19.15. Alcalá Norte.

20.05-21.10. Los secretos.

22.15-23.35. Coque Malla.

0.40-2.00. Love of lesbian.

ESCENARIO CAJA RURAL DE ARAGÓN

17.40-18.25. Cuarteto de Nos.

19.15-20.05. Shinova.

21.10-22.10. G-5.

23.40-0.40. Los ángeles azules.

2.00-3.00. Alizzz.

ESCENARIO ESCENA VL

17.15-17.55. Total Noventa.

18.30-19.20. Johnny Garso.

19.55-20.45. La gusana ciega.

21.20-22.10. José Madero.

22.45-23.35. Monsieur Periné.

0.10-1.00. Cala Vento.

1.35-2.25. El Momo.

Sábado, 6 de septiembre

ESCENARIO AMBAR

17.00-17.40. María José Llergo.

18.25-19.15. Zahara.

20.05-21.05. Fangoria.

22.15-23.45. Kase.O.

0.50-2.00. Molotov.

ESCENARIO CAJA RURAL DE ARAGÓN

17.40-18.25. Los punsetes.

19.15-20.05. Maldita vecindad.

21.10-22.10. Iván Ferreiro.

23.50-0.50. León Benavente.

2.00-3.05. Macaco.

ESCENARIO ESCENA VL

17.15-17.55. Señoras y bedeles.

18.30-19.20. Conociendo Rusia.

19.55-20.45. La estrella azul Live.

21.20-22.10. Depresión Sonora.

22.45-23.35. Las Novias.

0.10-1.00. Modelo.

1.50-2.40. Son Rompe Pera.

Noticias relacionadas y más

3.00. Alex Curreya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents