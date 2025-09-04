¿A qué hora toca cada grupo en el Vive Latino?: El programa completo

El Vive Latino España celebra su cuarta edición en el recinto de la Expo de Zaragoza este viernes y sábado. A lo largo de los dos días, un total de 35 artistas tenderán puentes musicales entre ambas orillas del Atlántico en una cita que espera congrear, en sus previsiones más optimistas, a 38.000 asistentes durante los dos días.

Viernes, 5 de septiembre

ESCENARIO AMBAR

17.00-17.40. Puño Dragón.

18.25-19.15. Alcalá Norte.

20.05-21.10. Los secretos.

22.15-23.35. Coque Malla.

0.40-2.00. Love of lesbian.

ESCENARIO CAJA RURAL DE ARAGÓN

17.40-18.25. Cuarteto de Nos.

19.15-20.05. Shinova.

21.10-22.10. G-5.

23.40-0.40. Los ángeles azules.

2.00-3.00. Alizzz.

ESCENARIO ESCENA VL

17.15-17.55. Total Noventa.

18.30-19.20. Johnny Garso.

19.55-20.45. La gusana ciega.

21.20-22.10. José Madero.

22.45-23.35. Monsieur Periné.

0.10-1.00. Cala Vento.

1.35-2.25. El Momo.

Sábado, 6 de septiembre

ESCENARIO AMBAR

17.00-17.40. María José Llergo.

18.25-19.15. Zahara.

20.05-21.05. Fangoria.

22.15-23.45. Kase.O.

0.50-2.00. Molotov.

ESCENARIO CAJA RURAL DE ARAGÓN

17.40-18.25. Los punsetes.

19.15-20.05. Maldita vecindad.

21.10-22.10. Iván Ferreiro.

23.50-0.50. León Benavente.

2.00-3.05. Macaco.

ESCENARIO ESCENA VL

17.15-17.55. Señoras y bedeles.

18.30-19.20. Conociendo Rusia.

19.55-20.45. La estrella azul Live.

21.20-22.10. Depresión Sonora.

22.45-23.35. Las Novias.

0.10-1.00. Modelo.

1.50-2.40. Son Rompe Pera.

3.00. Alex Curreya.