Goya inicia su viaje por Aragón con la exposición 'Un museo en movimiento'

El arte y la cultura son una de las riquezas que tiene la humanidad. El acceso y la cercanía a ellos es muchas veces complicado para la población de pequeñas o medianas localidades de zonas rurales. Sacar el Museo Goya de Zaragoza de su espacio habitual es el objetivo que Fundación Ibercaja cumple con su nueva exposición 'Goya, un museo en movimiento', una muestra inmersiva que va a itinerar por 14 localidades aragonesas y que puede visitarse desde el este miércoles y hasta el día 24 de septiembre, en el Museo de Calatayud, la primera parada de esta novedosa iniciativa que une arte, territorio y tecnología.

La inauguración de la muestra por parte de Fundación Ibercaja y el Ayuntamiento de Calatayud, contó con la presencia del alcalde de la localidad, José Manuel Aranda; la jefa de Cultura de Fundación Ibercaja, Mayte Ciriza; la directora del Museo Goya, May Forcén, y la comisaria, Myriam Monterde.

La exposición inmersiva permite contemplar, fuera del Museo Goya, en Zaragoza, una cuidada selección de imágenes de gran calidad de diferentes grabados y pinturas emblemáticas de Francisco de Goya, así como obras de otros artistas aragoneses como Antonio Saura o Francisco Pradilla, que forman parte del fondo patrimonial de Fundación Ibercaja.

Arte animado por la IA

La particularidad de la exposición es que las obras de arte se unen a la innovación de las animaciones generadas por la IA en cada una de ellas. Además de un panel que nos introduce a la historia del edificio donde se encuentra el Museo Goya de Zaragoza, el elemento principal de la muestra son las seis obras y los grabados de Francisco de Goya que cuentan con una detallada y completa explicación.

El recorrido a través de la muestra se completa con un panel explicativo y didáctico a través de la historia y la colección del Museo Goya.

La experiencia de la exposición permitirá contemplar de una forma diferente obras de grandes artistas aragoneses: 'Autorretrato', 'Retrato de Félix de Azara y Perera' y 'Adoración del nombre de Dios por los ángeles', de Francisco de Goya; 'Virgen entronizada con el niño y rodeada de ángeles músicos', de Blasco de Grañén; 'Retrato de la Marquesa de Encinares', y 'Manda', de Antonio Saura.

Todas estas obras pasan de ser estáticas a dinámicas gracias a los movimientos y animaciones que adquieren los personajes en esta exposición. De esta forma, la contemplación de las obras se convierte en una experiencia multisensorial que involucra a los visitantes, quienes podrán explorar las obras a través del audio, los efectos visuales y las pantallas táctiles.

Junto con estas piezas, Fundación Ibercaja, que atesora y exhibe de forma permanente todas las series de Grabados que Goya realizó desde 1778 hasta 1825, exhibe desde su una colección seis piezas en diferentes tótems. Los visitantes podrán descubrir 'El triunfo de Baco', 'Capricho 43. El sueño de la razón produce monstruos', 'Desastre 44: Yo lo vi', 'Tauromaquia 33. La desgraciada muerte de Pepe Illo en la plaza de Madrid' y 'Disparate. La lealtad y Diversión en España'.

Esta exposición se ha concebido con el objetivo de acercar el arte a todos los públicos fuera del espacio donde se encuentran habitualmente, una apuesta más de Fundación Ibercaja para llegar y conectar con todo el territorio. Una nueva forma de descubrir al aragonés más universal y la valiosa colección que atesora el Museo Goya hasta su gran reapertura el próximo año 2026.