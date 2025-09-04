Guía útil para el Vive Latino: horarios, transporte, restauración...

Tan solo quedan unas horas para que el recinto de la Expo de Zaragoza acoja la cuarta edición del Vive Latino. El festival, en el que van a participar este viernes y sábado 35 artistas de España y Latinoamérica, prevé atraer entre las dos jornadas a unas 36.000 personas (la organización espera alcanzar las 38.000 con las compras de última hora). Esta guía útil ayudará a los asistentes a disfrutar al máximo del festival.

¿A qué hora abre y cierra el festival?

El Vive Latino abrirá sus puertas tanto el viernes como el sábado a las 16.45 horas, aunque la música no empezará a sonar hasta las 17.00. No parará hasta las tres de la madrugada, si bien el recinto cerrará más tarde para que los asistentes puedan desalojarlo tranquilamente. Tan solo habrá una puerta de acceso que se situará, como el año pasado, en el frente fluvial, a la altura del pabellón de España. Los menores que el 5 de septiembre no hayan cumplido los 8 años podrán entrar con sus padres sin pagar entrada.

¿Habrá refuerzo de buses y tranvías?

Un bus lanzadera unirá la Puerta del Carmen con la pasarela del Voluntariado. Se denominará ES7 y prestará servicio de 20.30 a 5.00 horas en las dos jornadas. También se puede llegar en las líneas de bus que pasan habitualmente cerca el recinto de la Expo: 23, 34 Ci1 y Ci2. Tanto el viernes como el sábado, el tranvía circulará de forma ininterrumpida las 24 horas. El parking subterráneo de la Expo estará operativo, así como el ubicado junto a la Torre del Agua. Además, el servicio de taxis se reforzará y, como en los últimos años, se señalizará una parada provisional en la avenida José Atarés.

¿Se podrá salir del recinto?

Solo se podrá salir y volver a entrar al recinto un máximo de una vez. El horario de salida permitido será desde las 17.00h hasta las 21.00 horas, pudiendo entrar nuevamente cuando se quiera mientras dure el festival. A partir de las 21.00 se podrá salir, pero no volver a entrar. A todos los que salgan del recinto se les colocará una pulsera que deberán portar intacta para volver a entrar.

¿Cómo se paga dentro del festival?

En todas las barras y puntos de venta (también habrá merchandising del festival) se permitirá el pago con tarjeta y con efectivo, así que no se utilizarán pulseras 'cashless' como ocurre en otros festivales.

¿Habrá agua gratis en el recinto?

Las fuentes con las que cuenta el recinto de la Expo estarán operativas, así que el agua gratis está garantizada. En total, habrá 15 puntos de fuente en el exterior y 70 en las zonas de baños.

¿Se puede entrar comida o bebida?

No se puede acceder al recinto ni con comida ni con bebida. Tampoco está permitida la entrada de termos o botellas ni cámaras fotográficas profesionales. La organización regalará un vaso vacío cuando se acceda al festival. Si se conserva no habrá que pagar nada por él, pero si se acude a las barras sin vaso habrá que comprar uno nuevo a un precio de dos euros. Por otra parte, en el recinto no se venderá tabaco.

¿Habrá taquillas o consignas?

El festival ha habilitado varios puntos con taquillas dentro y fuera del recinto. También habrá zonas para personas con movilidad reducida a las que podrán acceder con un acompañante. Se trata de plataformas elevadas para facilitar la visibilidad de los escenarios.

¿Cuál es la oferta gastronómica?

Los asistentes podrán probar comida de diversos países (italiana, mexicana, asiática, española...) Los bajos de los cacahuetes (donde se instala el Río y Juego para las Fiestas del Pilar) volverán a acoger los estands gastronómicos y también habrá 'food trucks' repartidas por el recinto. En concreto, la organización ha dispuesto más de 20 puestos de comida local e internacional, además de las citadas 'food trucks', en los que se podrá encontrar opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Hasta las 21.00 horas se podrá salir fuera a comer.