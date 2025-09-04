¿Por qué no habrá toros en Calatayud?

En las próximas fiestas de Nuestra Señora la Virgen de la Peña de Calatayud no va a celebrarse el festejo taurino que tradicionalmente acogía el coso municipal de Margarita. Tras muchas semanas de rumores y acusaciones políticas, el Ayuntamiento de Calatayud acaba de anunciar que finalmente este año no habrá toros. La Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón notificó este miércoles, que no puede autorizarse por no haber existido los quince días hábiles de antelación con los que es preciso solicitarlo.

"Una vez que la empresa adjudicataria de la organización de los festejos de agosto y de septiembre (se refiere a Ruedolé) presentó el 20 de agosto su renuncia unilateral al contrato, y a tan sólo quince días del comienzo de las fiestas patronales", el ayuntamiento, asegura en un comunicado, "ha estado buscando la solución para que la ciudad contase con un festejo taurino. Para ello, y como organizador directo, se han realizado las diferentes gestiones dirigidas a la organización del evento".

Muy escaso margen de tiempo

Según el propio consistorio, desde el primer momento, siempre atendiendo a criterios legales y a pesar de las múltiples dificultades que han existido, tanto técnicas y administrativas, como externas y de otro tipo, se ha estado trabajando para la celebración del festejo aún con un muy escaso margen de tiempo. Desde el consistorio bilbilitano y desde el mismo momento en el que la empresa Ruedolé rescindió el contrato, se ha tratado de organizar el festejo siendo escrupuloso con la legalidad.

El ayuntamiento solicitó información al departamento de Protección Civil e Interior del Gobierno de Aragón el día en el que se conoció la suspensión de la corrida de septiembre por la situación sobrevenida. La pasada semana, el día 27 se registró la solicitud de celebración del espectáculo taurino. El Reglamento de Festejos Taurinos de Aragón señala que la empresa organizadora deberá presentar la solicitud de autorización acompañada de una serie de documentación -entre ella el cartel anunciador del festejo- con una antelación mínima de quince días hábiles por lo que ha rechazado la celebración propuesta.

"En el mismo momento en el que entró por registro la renuncia unilateral de Ruedolé nos pusimos a valorar las alternativas que podían existir. Así se ha hecho por parte de los concejales delegados de varias áreas, así como por el personal técnico de las mismas, de secretaria, e intervención. A todos ellos no puedo más que agradecer su labor, que ha ido más allá de lo que es razonable pedir, y con el único fin de conservar este evento”, ha afirmado el alcalde, José Manuel Aranda.