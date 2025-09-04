Recta final de la temporada del Kiosco de las Letras: podcast en directo, cine, una nueva 'Reading Party' y talleres de arte

La cuarta temporada de El Kiosco de las Letras llega a su último mes y después de las vacaciones de agosto, regresa con una programación que busca que nadie se quede sin plan los fines de semana de septiembre. Este sábado, este oasis situado en la avenida de los Bearneses del Parque José Antonio Labordeta subirá su persiana a las 10.00 horas y permanecerá abierto en horario continuo todos los sábados y domingos de este mes hasta su cierre el próximo día 28 con la celebración de una Coffe Party.

La agenda de este mes llega cargada de actividades para todos los públicos como la grabación de dos de los 'podcasts' con más éxito a nivel local, nacional e internacional como son ‘Morir de éxito’, este sábado 6 de septiembre y ‘Esto no es un museo’, el sábado 27. Ambos, con temáticas muy diferentes, contarán con invitados sorpresa y acercarán por primera vez el universo de los podcasts hasta el Kiosco. También el arte volverá a ser protagonista gracias a talleres impartidos por Diego Vicente, que después de realizar una intervención en el propio Kiosco y renovar su imagen, ofrecerá una actividad de elaboración de 'collage' para todos los públicos. Vera Galindo será la segunda artista invitada, en un año en el que está de enhorabuena tras ser elegida su propuesta para cartel oficial de las Fiestas del Pilar, renovará su ya consolidada amistad con El Kiosco en una mañana en la que trabajará la ilustración y otras técnicas artísticas.

“Estamos preparados para terminar esta temporada ofreciendo actividades de mucho nivel, contenido variado y apto para todos los públicos”, ha señalado la vicepresidenta del Patronato de Educación y Bibliotecas, y concejal de Educación, Paloma Espinosa, que asegura que el interés por este espacio municipal crece entre la ciudadanía y se asienta como uno de los favoritos de los zaragozanos cada año. Hasta el pasado mes de julio, 7.000 personas ya habían disfrutado de este lugar desde que subiera la persiana en mayo.

Programación para todos: literatura, música y cine

Después del éxito que tuvo el pasado mes de junio, y gracias a la colaboración con el ámbito cultural de El Corte Inglés, se celebrará el 12 de septiembre una nueva edición de la 'Reading Party' al aire libre, donde se ampliará el número de participantes. Una fiesta de la lectura a la que le seguirá otra gran cita el 21 de septiembre, ya que está previsto que se celebre un Trivial y Vermú literario abierto a todos los públicos, y a lo largo del mes tendrán cabida cuentacuentos como el de Charraire, el domingo 14 septiembre, los bibliotipis de Marevoli este domingo, 7 de septiembre, la visita de las Tribus del Parque o la presentación el sábado día 13 del libro sobre astronomía y constelaciones de Iván Gimeno, que irá acompañado de un taller para los más pequeños.

La música no se queda atrás y tendrá dos citas importantes. La primera será el 13 de septiembre con la celebración de una mesa redonda en la que los músicos emergentes Rico Rosa y L0rna charlarán sobre la industria musical, la composición y las letras junto a Daniel Acirón. La segunda cita tendrá lugar el 20 de septiembre, cuando se celebrará un concierto de Rock Solidario de la mano del Hospital San Juan de Dios, con el objetivo de recaudar fondos para renovar uno de sus quirófanos, y en el que habrá una charla de la 'coach' Marisa Felipe, en la que tratará la soledad no deseada en todas las etapas de la vida.

Por último y como gran colofón, el Cine de Verano regresa de nuevo a la campa de El Kiosco después de tres sesiones de enorme éxito y seguirá apostando por títulos familiares que conviertan las noches del 6 y del 27 de septiembre en noches de cine para todos. En esta ocasión: ‘Shrek’ y ‘Up’ son las cintas escogidas para proyectarse.

Un final de temporada posible gracias al trabajo del Patronato de Educación y Bibliotecas, organismo encargado de la gestión de este espacio, junto con la empresa zaragozana Matisse.