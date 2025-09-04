El Vive Latino ya está aquí: la música volverá a unir las dos orillas del Atlántico en Zaragoza

El Vive Latino España desembarca por cuarto año consecutivo en Zaragoza. Figuras de primer nivel como Los Ángeles Azules, Molotov, Kase.O, Love of Lesbian, Fangoria o Maldita Vecindad actuarán este viernes y sábado a orillas del Ebro en una cita que seguirá echando raíces en el recinto de la Expo. Por el momento, el público ha respondido con la misma intensidad que el año pasado y el festival prevé reunir a entre 36.000 y 38.000 personas entre las dos jornadas. En 2023 se contabilizaron 42.995 espectadores, mientras que el primer año atrajo a 33.740 asistentes. Todas estas cifras confirman que el Vive Latino se ha convertido en una cita casi obligada para muchos zaragozanos que quieren despedir el verano al ritmo de la mejor música.

En total, serán 35 los artistas y bandas que unirán las dos orillas del Atlántico con sus propuestas de rock, pop, cumbia o rap. La organización ha seguido una línea continuista para formar el cartel, con nombres relevantes al otro lado del charco (algunos más desconocidos aquí) y grupos españoles de primer nivel junto a otros más emergentes. Además de los ya citados, actuarán, entre otros, Alcalá Norte, Coque Malla, El Cuarteto de Nos, G-5, Los Secretos, Shinova o El Momo (todos ellos este viernes), mientras que el sábado les tocará el turno a Conociendo Rusia, Iván Ferreiro, León Benavente, Los Punsetes, Macaco o Las Novias.

Todos ellos actuarán desde las cinco de la tarde y hasta las tres de la madrugada en los tres mismos escenarios de las ediciones anteriores. El acceso (con una única puerta de entrada) se ubicará como todos los años a la altura del pabellón de España y el festival seguirá teniendo una amplia oferta gastronómica. Las fuentes con las que cuenta el recinto de la Expo (un espacio imbatible para una cita de estas características) estarán operativas, así que el agua gratis está garantizada.

El plano del recinto del Vive Latino. / ep

Como ya sucedió en las dos últimas ediciones, el aforo volverá a estar limitado a un máximo de 22.000 personas por día para priorizar la comodidad. Según datos de la organización, la mitad será público local, el 30% españoles de fuera de la comunidad y el 20% extranjeros.

Serán estos visitantes llegados de fuera de la ciudad los que generen un mayor impacto en la economía local (sobre todo teniendo en cuenta que no hay zona de acampada). En este sentido, la alcaldesa Natalia Chueca indicó este jueves que la ocupación hotelera se situará este fin de semana entre el 80 y el 90%, al tiempo que señaló que el festival ha generado un impacto económico de 19 millones de euros desde su aterrizaje en 2022.

Vocación de permanencia

En este sentido, las tres ediciones anteriores no han podido dejar un mejor sabor de boca a los promotores del Vive Latino (y a compañeros de viaje fundamentales como el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA) y todo apunta a que este año seguirá siendo así. De hecho, el director del festival, Nacho Royo, se mostró convencido en la presentación celebrada en febrero de que el vínculo entre el Vive Latino y la ciudad se mantendrá en el tiempo si continúa el apoyo de las instituciones y del público.

Por el momento, el festival, que se celebra en México DF desde 1998, ya ha permitido reivindicar culturalmente un espacio como el recinto de Ranillas.

Las entradas, por cierto, siguen a la venta en la web del festival y de Ticketmaster. Los abonos cuestan 136 euros y las entradas de día 85 euros.