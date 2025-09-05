Camisas, 'tatoos', lucha y música

Son las cinco de la tarde y los grupos identificados por camisas coloridas -con ilustraciones imposibles, de patitos, estampados geométricos, motivos mexicanos o cualquier motivo llamativo- van pasando por el arco de entrada del recinto Expo. Las camisas es una manera de identificarse y verse entre la multitud. Esa multitud que acompaña a las bandas que van a tocar en la primera jornada del Vive Latino España. “Yo creo que se han copiado porque nosotros el año pasado ya las trajimos”, confiesa Elisa mientras sus amigos se hacen una foto con otro grupo que, casualmente, vestían las mismas camisas.

Elisa ha venido en familia, con la pequeña Jimena de 10 años que hacía tiempo que pedía su entrada y por fin ha llegado en forma de regalo de cumpleaños. “Nos gusta mucho el ambiente y descubrir nuevos grupos, es ya una tradición”, explica Elisa. Bastante público infantil, pequeños y pequeñas que con sus cascos para evitar el exceso de ruido acompañan a sus padres a pie de escenario. Anäis y Rodrigo han venido desde Francia, aunque él es mexicano y saben lo que es el ambiente del festival Vive Latino México, pero prefieren esta experiencia porque “aquí es más familiar, allí es más masivo”.

Entre concierto y concierto, entre el engranaje de conciertos continuos que se alternan en los tres escenarios, la gente descansa sobre el césped, a la sombra porque el sol y el calor no han querido faltar a la cita. El precio de las consumiciones no desanima a la gente que llena las barras y espera su turno en las ‘food-trucks’ desde primera hora. “Es todo muy acogedor y organizado”, admite Marta que ha venido con un abultado grupo de amigos desde Lérida.

El espacio Expo reconvertido bajo la imagen del Vive Latino es un lugar no solo para la música. Es una experiencia y, a veces, una experiencia para no olvidar nunca: “nos vamos a hacer algo pequeñito, ha surgido de un momento de locura”, explica Nati, inquieta en la fila para la caravana de los ‘tatoos’, mientras espera a la amiga que se tatuará con ella. Para los menos atrevidos existe la opción de los tatujes temporales o, simplemente, optar por un clásico festivalero: el ‘brilli-brilli’ y los maquillajes llamativos. Los patrocinadores del evento ofrecen todo tipo de actividades para el público.

Y de fondo la excéntrica narrativa de la lucha mexicana que irrumpe desde el centro de la explanada y congrega a los curiosos, justo antes de la subida que encamina al escenario grande donde Alcalá Norte pone a lo más jóvenes a vibrar. Seguido, en el anfiteatro empiezan a sonar los acordes de ‘Lobos’ de Shinnova. El sol comienza a caer más allá del Pabellón Puente. Mientras, las luces empiezan a iluminar otra forma de vivir el festival, es viernes, aumenta la asistencia y a ritmo de la cumbia de Los Ángeles Azules la gente espera un ‘Ejército de salvación’.