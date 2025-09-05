Crónica del Anfiiteatro de la Expo en el Vive Latino: El Cuarteto de Nos brilla entre Shinova y G-5
La banda uruguaya desafía al horario y firma uno de los conciertos del primer día del festival en lo que ha sido el primer lleno de la jornada
"Vamos a dejar de hablar y a hacer música, ¿no?". Dicho y hecho. El Cuarteto de Nos ha ofrecido en el Anfiteatro de la Expo (rebautizado como Escenario Caja Rural) uno de los conciertos del festival (a pesar del horario) ante unas primeras filas de público muy entregado y muy joven (ondeando varias banderas uruguayas, país del que procede la banda que tuvo que capear además con un hándicap, "venimos de los -5 grados de Montevideo y ahora pues ya ven ustedes", bromearon. Por el camino, la banda ha mostrado una pequeña parte de su brillante repertorio musical culminado con 'Yendo a la casa de Damián'. Antes ha habido tiempo para otros temas que enbravecieron al público como 'Siempre hago lo que quiero no lo puedo evitar', 'Ganaron los malos' y 'Mario Neta', entre otros.
Shinova y el G-5
De Shinova se podría decir que ofrece lo que se espera de ellos, un grupo que ha sabido encontrar su estilo apelando a una difuminación de los estilos musicales y con un líder carismático de cuya voz salen canciones que han acabado por enganchar a un público mayoritario que ha llenado (cuando el sol aún estaba presente) el anfiteatro. Y, desde luego, han disfrutado de la ocasión como se merecía y no han dudado en llenar las primeras filas de algarabía fiestera y un punto dfe locura de baile controlada. Vive Latino en estado puro.
Kiko Veneno, El Canijo de Jerez y Diego Ratón, de Los DelinqüentesMuchachitoTomasito formaron hace casi 20 años un grupo que llamaron G-5 y que ahora han recuperado para una pequeña gira en la que prima la diversión y el buen rollo sin descuidar (con matices) el apartado musical. Sobre el escenario del anfiteatro de la Expo, el quinteto de amigos ha desplegado toda su vena humorística para bromear sobre casi todo y, al mismo tiempo, llenar de rumba y ritmo la noche presidida por la Luna llena.
Y aún queda noche en el escenario del anfiteatro de la Expo, Los ángeles azules y su debut en España tras 50 años de carrera, y Alizzz para cerrar la primera jornada.
- Falta de docentes: Aragón ofrecerá desde este mes la posibilidad de impartir clase sin el máster de Profesorado
- Mariona Ortiz abandona de manera inmediata la concentración del Casademont en Corea por problemas personales
- El exfutbolista Meho Kodro presenta a su hijo, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Kenan es un currante
- La DGT se pone las botas en Aragón: esta es la multa 'estrella' con más de 130.000 denuncias
- La única 'nota positiva' del recorte de vuelos de Ryanair en Zaragoza
- El portero del Real Zaragoza empieza fuerte: 'Ayúdanos, Adrián
- Txema Indias, sobre el mercado de fichajes del Real Zaragoza: 'Podía haber dado un poquito más
- Vecinos y migrantes sin techo se manifestarán juntos para pedir soluciones ante el aumento del sinhogarismo en el Parque Bruil