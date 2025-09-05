Crónica del escenario principal del Vive Latino: La veteranía es un grado

Los años no pasan en balde para nadie. Bueno, se podría decir para casi nadie porque aunque evidentemente la edad va pasando para los componentes de Los Secretos, sus canciones son tan eternas que suenan casi mejor que cuando se compusieron (si es que es posible salvando todas las distancias posibles sin Enrique Urquijo presente). Y la banda lo sabe y por eso se dejan de florituras y sorpresas, tienen un repertorio muy definido repleto de sus grandes éxitos y lo que es mejor, la gente es lo que quiere escuchar. Todos contentos. Y esa es la mejor definición del concierto que han ofrecido Los Secretos en el escenario principal del Vive Latino ante miles de personas.

'Agárrate a mí, María', 'La calle del olvido' o 'Y no amanece' han sido las canciones que han lanzado un concierto en el que no han faltado otros grandes clásicos como 'Déjame', 'uno de los momentos cumbre de la actuación, una de las más multitudinarias del festival, que ha permitido hacer un karaoke conjunto con temas como 'A tu lado', 'Sobre un vidrio mojado'... y todas las que están en el imaginario colectivo de toda una generación.

Pero si la de Los secretos ha sido multitudinaria la de Coque Malla lo ha sido aún más. Y él no ha tardado en ganarse al público: "Estoy encantado de estar en el festival más acojonante del país". Y, a partir de ahí, los decibelios ya no han disminuido ya que ha tirado de sus temas más populares como 'Adiós, papá', 'Hace calor', 'Por las noches' y 'Berlín' con la que ha recordado los tiempos "duros" tras la separación de Los Ronaldos.

La frescura de las nuevas generaciones

Obviamente, competir con Los secretos y Coque Malla (más teniendo en cuenta el público objetivo de este festival) está reservado para muy pocos, pero Alcalá Norte, con casi nada a favor empezando por las altas temperaturas, por el horario y por una duración que ha sabido a muy poco de su concierto, no solo ha cumplido sino que ha demostrado el porqué está acaparando multitud de elogios de un tiempo a esta parte por (casi) todo el mundo. Con un estilo muy personal y una potencia rítmica alejada en muchas canciones de los cánones, los madrileños han demostrado que tienen recorrido mucho más allá de la 'vida cañón', tema con el que se han hecho un hueco derribando puertas en el complicado panorama musical español. Al público, que a estas horas ya era multitud es verdad que le ha costado entrar un poco, pero enseguida ha hecho suyo el lema de la banda y ha sido parte muy importante del concierto. El grupo ha puesto mucho de su parte con varios guiños locales, el guitarrista llevaba una camiseta de 'Genios', de Violadores del Verso, y el cantante ha apostado por la camiseta 'tomate' anterior a que se fundara el Real Zaragoza.

Puño Dragón han sido los encargados de abrir el Vive Latino de este año. / Jaime Galindo / Rubén Ruiz

Fueron los últimos en subirse al cartel y entraron por la baja a última hora de ElyElla, pero Puño Dragón han aprovechado la oportunidad que les ha brindado el Vive Latino (y en el escenario grande) con un concierto contundente con sitio para los matices de un quinteto llamado a entrar con fuerza en el circuito nacional de primer nivel. Aunque el horario (las 17.00 horas) no ha ayudado y apenas eran cientos los que han acudido a su llamada, la banda asturiana ha convencido al público con un recital en el que han tenido cabida, como no podía ser de otra manera, sus canciones más conocidas como 'Haré lo que pueda', 'Mierda, creo te quiero', 'Agua de mayo' y 'Carcaj'. 40 minutos de puro rock para presentarse por todo lo alto en Zaragoza.

La primera jornada del festival del escenario grande del Vive Latino tendrá su broche de oro con Love of lesbian.