Emocionante concierto de Bustamante en Sariñena con una jota serrana y un bonito homenaje a Álex Casademunt

Las fiestas de San Antolín en Sariñena están cumpliendo sus expectativas y su cartel musical, el más ambicioso de la historia de la población, está atrayendo el ambiente y el público que se esperaba. El mejor ejemplo se vivió este jueves con uno de los conciertos más atractivos del programa, el ofrecido por de David Bustamante, que reunió a más de 1.500 personas en el recinto ferial.

Antes, la jornada ya había arrancado con fuerza gracias a Los Artistas del Gremio, que pusieron a bailar a cientos de personas, calentando el ambiente antes de la gran cita musical. A pesar de un retraso en el inicio del concierto, motivado por problemas técnicos relacionados con la promotora, Bustamante demostró su profesionalidad y templanza. Se mantuvo cercano al público y ofreció un espectáculo vibrante que hizo olvidar la espera.

Hubo momentos de emoción y complicidad. Así, junto a su vocalista, Julia Medina, interpretó varios temas en formato íntimo y, por supuesto, el público disfrutó a lo grande con algunos de sus éxitos más conocidos. Los asistentes le pidieron una jota y el cántabro respondió con una serrana que le cantaba su abuelo. Otro de los instantes más emotivos llegó cuando dedicó una canción a su compañero de Operación Triunfo, Álex Casademunt, fallecido en 2021.

Bustamante durante su concierto en Sariñena / AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA

Para Mascún Ariste, concejal de Juventud y Fiestas, la noche fue «una de las más especiales de los últimos años». «Queremos agradecer a Bustamante su comprensión y profesionalidad ante el retraso, así como por ofrecer un concierto inolvidable que hizo que la espera valiera la pena. También queremos agradecer a los asistentes su paciencia y entusiasmo, que permitieron que el concierto fuera todo un éxito», ha subrayado.

«Queremos que las fiestas de Sariñena sean un referente en Aragón y creemos que este año lo estamos consiguiendo, con un ambicioso cartel musical, que está diseñado para atraer a todo tipo de públicos», ha recordado Ariste. La apuesta es posible gracias a la colaboración y unión de esfuerzos del Ayuntamiento de Sariñena y la Agrupación de Peñas.

«Estamos viviendo unas fiestas muy participativas y animadas, con una gran respuesta del público en todos los actos, desde las actuaciones musicales hasta las actividades infantiles, los autoslocos o el regreso de las vaquillas», ha señalado el alcalde de Sariñena, Francisco Villellas.

«El concierto de Bustamante ha sido un gran éxito y ha conseguido atraer a personas de diferentes generaciones, y del entorno, que era lo que se pretendía, con el fin de ejercer en nuestras fiestas también como cabecera de comarca. Aún nos quedan dos días cargados de propuestas y esperamos que la respuesta sea todavía mayor», ha añadido.

La Ronda de Boltaña y Mundo Amarillo

La jornada de este viernes se presenta como una de las más intensas de las fiestas de Sariñena. El día ha comenzado con el regreso de las tradicionales vaquillas y continuará con la esperada ronda de peñas, que volverá a llenar las calles de música, color y buen ambiente. Por la noche, la Plaza España acogerá, a partir de las 21.00 horas, el concierto de La Ronda de Boltaña, con entrada libre, y ya de madrugada, a la 1.00, el recinto ferial será escenario de otra de las grandes citas musicales de estas fiestas, la actuación del grupo de rock La Fuga.

Con alrededor de mil entradas vendidas, todavía quedan localidades disponibles en taquilla. Las celebraciones se despedirán el sábado, día 6, con un atractivo programa de cierre. Dentro del mismo, se incluye el concierto del grupo local de indie-rock Mundo Amarillo, que tendrá lugar a las 22.00 horas, en la Plaza de España. También habrá vaquillas, actuación de los Titiriteros de Binéfar, Grand Prix, nuevas verbenas nocturnas, los últimos toros de fuego y traca fin de fiestas.