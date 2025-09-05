Bunbury lanza una nueva canción y anuncia una sorpresa

El aragonés Enrique Bunbury ha lanzado por sorpresa la versión en vivo de 'Las chingadas ganas de llorar', extraída precisamente de su última gira, 'Huracán Ambulante Tour' con la que llega al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el próximo 20 de septiembre con todas las entradas agotadas.

Para este lanzamiento ha elegido una canción que originalmente fue editada en su álbum más reciente, 'Cuentas pendientes'. El videoclip muestra imágenes del concierto que ofreció el 25 de junio en Ciudad de México ante miles de personas.

Bunbury, será incluido este octubre en el Salón de la Fama de la música latina. Este reconocimiento llega en un año histórico para el cantautor nacido en Zaragoza, quien además recibirá el Premio a la Excelencia Musical de los Grammys Latinos en solo unas semanas, este noviembre en Las Vegas.

Este año también marca el esperado regreso de El Huracán Ambulante, la legendaria banda que lo acompañó en sus primeros años como solista. La gira 2025 se ha convertido en una experiencia colectiva arrasadora: desde noches con entradas agotadas en América del Norte, Central y del Sur, hasta los próximos conciertos en Madrid, Barcelona y Zaragoza, antes de cerrar en Buenos Aires en el Estadio Ferro.

El doble reconocimiento a Bunbury en 2025 no solo celebra su extraordinario legado, sino que subraya su presente intensamente activo —el de un creador que, lejos de descansar en su leyenda, continúa expandiendo los límites de la composición en español con una intensidad poética que resuena en estadios, vinilos y, sobre todo, en el corazón de su público.

Un anuncio sorpresa

Además, Bunbury ha sorprendido ya que también ha anunciado el lanzamiento de su tercer poemario, 'Los suaves deslices de la lluvia', que saldrá a la luz el 9 de octubre. Este es su segundo poemario editado por Cántico (Microdosis).